Кроме Ложкина, активами «Воли» интересуется и lifecell: LIGA.net

Третий по величине абонбазы в Украине мобильный оператор lifecell (принадлежит турецкоой Turkcell) заинтересовался провайдером кабельного телевидения «Воля». Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на троих независимых друг от друга собеседников на телекомрынке.

По словам источника в компании, близкого к переговорам, в «Волю» сейчас приходят запросы от турок. "Они интересуются, например, сколько оптоволоконных и кабельных сетей есть в распоряжении. Наверное, с прицелом на то, что наземные сети могут понадобиться для развития будущих технологий – 4G, 5G", – уточнил он.

Как отмечает издание, в октябрьском интервью СЕО lifecell Исмет Языджы говорил, что в их дорожной карте в Украине есть не только активы мобильной связи, но и фиксированной, а также дополнительных услуг. Он упомянул, что оператор присматривается к некоторым таким провайдерам. "Это две компании, два актива", – отметил он тогда.

Один из собеседников также утверждает, что уже были проведены презентационные встречи между представителями менеджмента «Воли» и lifecell.

В самих компаниях официально пока ситуацию не комментируют.

Напомним, в октябре LIGA.net со ссылкой на нескольких менеджеров на рынке сообщило, «Воля» в ближайшее время может сменить владельцев. Покупателем провайдера может выступить структура, за которой стоят экс-глава Администрации президента и экс-владелец медиахолдинга UMH Борис Ложкин и экс-министр инфраструктуры Андрей Пивоварский.