Кредиторы выставили каналу группы «Интер» счет на 282 млн гривен

После того как единственный провайдер эфирного цифрового ТВ – компания «Зеонбуд» – добился через суд начала процедуры банкротства телеканала «Мега» группы «Интер», к вещателю начала выстраиваться очередь кредиторов.

Через суд кредиторы заявили о задолженности перед ними «Мега» на общую сумму 282 млн грн. Основным кредитором с претензией на сумму 252,9 млн грн оказалась компания по управлению активов «Промышленные инвестиции».

Ранее в прессе эта компания уже фигурировала как владелец «Киевгорстрой-Инвест», которую СМИ связывали с Дмитрием Фирташем и его бизнес-партнерами.

Напомним, судебное разбирательство началось с того, что «Мега» задолжала «Зеонбуду» 33,9 млн грн.

Хозсуд Киева решил, что будет подробно рассматривать требования кредиторов после рассмотрения апелляции «Мега» на решение о старте банкротства.

Фото: YouTube