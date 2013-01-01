Креативным продюсером ZIK стал экс-главный режиссер «112 Украина»

Креативным продюсером телеканала ZIK назначен режиссер Александр Авшаров, сообщает пресс-служба канала.
"Александр Авшаров – настоящий фанат своего дела. Он всегда четко знает, что и как надо делать. Надеемся, что его большой опыт работы как режиссера и креативная жилка в подходе ко всему выведет канал на еще более высокий уровень", – говорит генеральный директор медиахолдинга ZIK Игорь Туркевич.
Как известно, до работы на ZIK Авшаров был главным режиссером телеканала «112 Украина» – до с 2013 до декабря 2016 года. А до этого работал на канале ТВi. Кроме того, он снял несколько документальных фильмов, последний из которых по заказу Госкино.
Напомним, в начале августа Наталья Влащенко, занимавшая пост креативного продюсера, была назначена генпродюсером канала ZIK.
Фото: Пресс-служба ZIK
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