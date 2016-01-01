Креативным продюсером Евровидения стал режиссер Олег Боднарчук

Над творческим наполнением Евровидения 2017 вместе с шоу-продюсером Стюартом Барлоу будет работать украинский режиссер (шоу «Фабрика звезд», «Голос країни» и др.) и продюсер Олег Боднарчук. Он назначен креативным продюсером конкурса, сообщает пресс-служба Национальной телекомпании Украины.

Таким образом, Стюарт Барлоу отвечает за координацию всех творческих аспектов производства шоу и его контента от ранних этапов планирования до трансляций трех шоу (в итоге - почти 8 часов прямого эфира), занимается вопросами дизайна сцены, света, графики, выступлений во время шоу и всех конкурсных номеров участников Евровидения.

"В 2017 году зрители увидят шоу, которого никогда раньше не было на Евровидении. Они могут рассчитывать на фантастически творческий подход, который продемонстрирует лучшие достижения украинского искусства, культуры и технологий", - уверяет он.

В свою очередь Олег Боднарчук ответственен за постановку открытия шоу, интервал-актов и выступлений специальных гостей Евровидения. Совместно с шоу-продюсером он также занимается разработкой творческой составляющей конкурса.

"Свою главную миссию как режиссера и креативного продюсера зрелищной части конкурса я вижу в компиляции традиционных украинских элементов с новейшими сценическими и виртуальными технологиями, а также в привлечении ведущих украинских артистов, хореографов, композиторов, музыкантов, художников и других специалистов шоу-индустрии к созданию уникального украинского шоу - Евровидение 2017", - говорит он.

По словам исполнительного продюсера Евровидения 2017 Виктории Романовой, команда конкурса готовит уникальное и современное украинское шоу мирового уровня. Следующим шагом в подготовке к конкурсу станет презентация дизайна сцены, запланированная на февраль.