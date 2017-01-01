Креативный продюсер Евровидения Олег Боднарчук покинул проект

Причину ухода из проекта Боднарчук не назвал. "До конкурса не хочу это комментировать, дабы не участвовать в дискредитации Евровидения в Киеве. Ему уже хватит скандалов. Сейчас надо всем объединиться вокруг главной задачи, чтобы оно прошло на достойном уровне. Именно в этом случае - не мешать новой команде. У них мало времени", - отметил он в комментариях к посту, добавив, что не знает, будет новая команда делать все нуля или использовать его наработки.

Вместе с тем на вопрос под постом о том, кто именно принял такое решение, заместитель руководителя Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), бывший исполнительный продюсер Евровидения Александр Харебин написал: "Грицак". Отметим, одним из замглавы НОТУ является Павел Грицак.

По информации издания «Деловая столица», постановкой Евровидения будет заниматься режиссер Сергей Проскурня.Он занимается как театральными постановками, так и режиссурой массовых праздников. В частности, был режиссером-постановщиком оратории «С нами бог», посвященной героям Небесной сотни и участникам АТО в августе 2014-го, праздничных мероприятий ко Дню защитника Украины в октябре прошлого года, а также концерта «Народжені вільними», посвященного 25-летию независимости Украины;принимал участие в разработке концепции Всеукраинского фестиваля «Червона рута», был одним из основателей театрального фестиваля «Золотой лев» во Львове.

Напомним, в середине февраля команда организаторов и продюсеров Евровидения покинула проект. Среди них были, в частности, Виктория Романова, Александр Харебин, Денис Блощинский. Позже Европейский вещательный союз одобрил кандидатуры новой команды, в которую вошли Лариса Коваль, Кирилл Воронин и Олег Западнюк.