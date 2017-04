Креативная группа Sideline лишила мировые газеты новостей

Международный коллектив креативщиков Sideline запустил проект под названием Nothing in the News, цель которого - дать возможность читателям отдохнуть от новостей. После их вмешательства крупнейшие мировые издания вышли с пустыми полосами, сообщает интернет-журнал Platfor.ma.

Проект состоит из напечатанных газет, воспроизводящих логотипы и особенности верстки самых влиятельных изданий мира, однако без единой новости.

По словам авторов, они предлагают "небольшую передышку от информационной перегрузки", в которой приходится жить современным людям. "Мы проводим целые часы, глядя в наши мобильные устройства. Мы хотим знать, что происходит, почему и как. Но на самом деле в этих постоянных поисках чего-то значимого, заполняющего каждую свободную минуту нашего времени, мы ничего не узнаем. Мы настолько заняты, наполняя каждый момент вещами, которые нужно наблюдать, изучать и слушать, что забыли, как это просто быть. Сидеть и думать. Отключиться и скучать. Мечтать", - отмечают в Sideline.

В проект вошли The New York Times, The Sun, The Times, Die Zeit, Le Monde, «Аргументы и факты» и др. Каждую из них можно купить за 500 грн.