Красный крест завтра проведет в «Музее новостей» мастер-класс по оказанию первой помощи

В рамках выставки «Музей новостей», которая проходит в «Мистецьком арсенале», 23 марта состоится специальный курс первой помощи для журналистов.

Как сообщает пресс-служба проекта, в этот день 12:00 до 15:00 представители украинского Общества Красного креста расскажут медийщикам об основных правилах оказания первой медицинской помощи и научат спасать жизнь.

Организаторы считают этот тренинг необходимым, поскольку журналистика входит в топ-10 самых опасных профессий в мире. "Работники медиа часто оказываются в ситуациях, когда крайне важно знать, как остановить кровотечение, сделать искусственное дыхание, непрямой массаж сердца и др. Для подтверждения этого тезиса мероприятие посетит корреспондент ТСН Наталья Нагорная, которая во время Евромайдана и АТО благодаря знанию правил первой помощи спасла не одну жизнь", - добавляют в пресс-службе.

Аккредитоваться на бесплатный тренинг можно здесь.

Подробнее о «Музей новостей» можно узнать из интервью «Телекритике» журналиста и редактора Глеба Гусева, отвечавшего за контент проекта.