Корреспонденты «ДжеДАИ» стали соведущими проекта

В прямом эфире «ДжеДАИ» теперь можно увидеть Алину Суюндукову и Богдана Лазуку, которые в течение трех недель по очереди будут заменять Нестеренко в студии программы «ДжеДАИ».

Суюндукова и Лазука работают в проекте «ДжеДАИ» с 2012 года. За шесть лет они отсняли сотни сюжетов и стали экспертами в автомобильной и социальной тематике.

«За последний год в нашей программе произошел ряд трансформаций, и мы рады, что изменения положительно воспринимаются зрителями. На этот раз мы решили поближе познакомить их с частью команды, которая создает этот проект. Богдан и Алина имеют большой опыт как корреспонденты, теперь перед ними новый вызов - попробовать себя в качестве ведущих», - комментирует шеф-редактор программы «ДжеДАИ» Максим Сухенко.

К началу учебного года команда «ДжеДАИ» подготовила серию сюжетов о детской безопасности на дороге.Именно Алина Суюндукова и Богдан Лазука расскажут школьникам о том, как обезопасить себя в автомобиле, в учебных заведениях и на детских площадках.

Программа «ДжеДАИ» выходит с понедельника по пятницу в 18:50 на телеканале 2+2.