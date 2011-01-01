Корреспондент Reuters TV Сергей Каразий – о том, чем интересна Украина для мировых медиа: MediaLab

Сергей Каразий – корреспондент Reuters TV в украинском бюро. С начала 90-х он поставляет мировые видеоновости про Украину, сотрудничал со многими международными телеканалами, снимал войну в горячих точках, таких как Чечня, Афганистан, Ирак и др. Его работа в Reuters TV предусматривает как репортерскую, так и редакторскую и менеджерскую функции. Согласно модели Reuters, журналист делает все сам – планирует свой материал, снимает, пишет, монтирует и публикует.
В интервью MediaLab Сергей Каразий рассказал об украинских новостях в мировом медиапространстве, о том, какие темы, связанные с Украиной, интересны аудитории Reuters, об универсальности современного журналиста.
Мы публикуем наиболее интересные его высказывания.
Революции и войны меняют политическую карту, судьбы стран и людей. Это всегда очень динамичный процесс, как книга или кино с интересным сюжетом. В украинском языке есть хороший термин «визвольні змагання» (дословно – «освободительные соревнования»): стороны соревнуются между собой, неизвестно, кто победит. Есть азарт, драйв – людям интересно. Однако наша война уже многим приелась, ибо драйв в новостях поутих. Конфликт перешел в замороженную стадию, конца не видно, победителя в ближайшее время не будет.
Когда происходит эскалация конфликта, как было месяц назад в Авдеевке, интерес возвращается. Новость появляется на CNN, BBC и других международных медиа, о ней говорят в Совете безопасности ООН и в Белом доме. Новости являются новостями, когда есть что-то новое.
«Даже если бы у нас были люди, специализирующиеся на отдельных темах, они бы неделями сидели без работы»
Темы, связанные с Украиной, которые сейчас вызывают интерес у аудитории Reuters, – война на Донбассе, коррупция, временно Евровидение в контексте конфликта с Россией. Есть также нишевые темы, которые могут быть интересными – например, ІТ. Что-то новое, интересное, эксклюзивное, возможно, не очень ожидаемое. Недавно мы сделали сюжет о львовском стартапе, и у него было огромное количество просмотров.
Нам приходится делать сюжеты про политику, войну, экономику, порой финансы, шоу-бизнес и спорт. И все это делают одни и те же люди. С одной стороны, ты не можешь быть специалистом во всем. Сделать сегодня сюжет, например, о Чернобыле, а завтра про Евровидение, и одинаково хорошо разбираться в обеих темах сложно.
С другой стороны, ты становишься достаточно универсальным, а когда тебе нужна глубокая экспертиза, ищешь специалистов. Так эффективнее и рентабельнее. Тема Чернобыля выныривает у нас три-четыре раза в год, спорт – 10-20 раз, чрезвычайные происшествия – четверть всех новостей, политика – где-то половина. Даже если бы у нас были люди, специализирующиеся на отдельных темах, они бы неделями сидели без работы.
Время специализации истекло. Это дает лучшее качество, а времена, когда в съемочную группу входило трое-пятеро людей, давно прошли. Этого себе уже не могут позволить даже самые богатые каналы. Даже корреспонденты CNN иногда сами записывают стендапы, поставив себе камеру. Все считают деньги. Поэтому универсальность – единственный способ быть конкурентоспособным на рынке труда.
Если бы кто-то заставил пророссийских сепаратистов и их российских кураторов дать согласие на работу журналистов на неконтролируемых территориях. Если бы гарантировали безопасность и доступ к информации. Один из моих коллег съездил туда. Ему гарантировали безопасность, но он ничего не смог сделать и показать. Ехать туда, чтобы местное телевидение показало, как тебе дали возможность приехать, не арестовали и не избили – в этом нет смысла.
Ирак был очень опасен из-за угрозы взрывов, заложенных бомб, но освещать боевые действия в Ираке было легче, чем в Украине. В Ливии в 2011 году тоже было проще.
За 25 лет я довольно много сделал, увидел и перепробовал в журналистике: мне эта работа нравится, но я готов заняться чем-то кардинально другим. Точно не более спокойной журналистикой, потому что это не интересно. Плюс работы в агентстве в том, что мы готовим различные темы. Даже порой снимаем Ukrainian Fashion Week, хотя, честно скажу, это не моя любимая тема.
Есть события вроде взрывов военных складов в Балаклее. Первый, кто оказался на месте и смог снять на телефон, обогнал телевизионные группы по оперативности и по картинке в кадре. Тогда мы проверяем, действительно ли это то, о чем говорит автор, когда и где оно было снято. Обязательно должны получить разрешение от автора видео на его использование. Однако контент, созданный профессиональными журналистами, однозначно в приоритете. Потому что это материал, которому мы можем доверять, и можем дать ответ на все основные вопросы: что происходило, где, когда, как. И мы отвечаем за то, что делаем сами.
«Показать историю за минуту очень сложно, но три-четыре минуты уже никто не будет смотреть»
На одного профессионального журналиста приходится 100 тыс. пользователей Facebook, и у каждого телефон с камерой. Медиа трудно конкурировать с контентом, который, грубо говоря, появляется ниоткуда, падает с неба. Впрочем, есть вопрос, насколько достоверен этот контент, насколько чисто и правдиво изложенные факты, дает ли он возможности для манипуляции, дезинформации, создания фейков, можно ли это проверить. Сейчас медиаорганизации стали осторожнее использовать user-generated content, потому что много раз обжигались на нем.
Показать историю за минуту очень сложно, но три-четыре минуты уже никто не будет смотреть. Мы делаем такое же на нашей странице в Facebook или на сайте, но это не главный продукт, который производит Reuters. Мы – контент-провайдеры – производим медиапродукт, который покупают и используют СМИ.
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Главное фото: Facebook Алекса Харди