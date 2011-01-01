Корреспондент Reuters TV Сергей Каразий – о том, чем интересна Украина для мировых медиа: MediaLab

В интервью MediaLab Сергей Каразий рассказал об украинских новостях в мировом медиапространстве, о том, какие темы, связанные с Украиной, интересны аудитории Reuters, об универсальности современного журналиста.

Мы публикуем наиболее интересные его высказывания.

Революции и войны меняют политическую карту, судьбы стран и людей. Это всегда очень динамичный процесс, как книга или кино с интересным сюжетом. В украинском языке есть хороший термин «визвольні змагання» (дословно – «освободительные соревнования»): стороны соревнуются между собой, неизвестно, кто победит. Есть азарт, драйв – людям интересно. Однако наша война уже многим приелась, ибо драйв в новостях поутих. Конфликт перешел в замороженную стадию, конца не видно, победителя в ближайшее время не будет.

Когда происходит эскалация конфликта, как было месяц назад в Авдеевке, интерес возвращается. Новость появляется на CNN, BBC и других международных медиа, о ней говорят в Совете безопасности ООН и в Белом доме. Новости являются новостями, когда есть что-то новое.