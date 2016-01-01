Корпорация Discovery обзаведется еще несколькими телеканалами

Корпорация Discovery Communications покупает американскую медиакомпанию Scripps Networks Interactive, представляющую телеканалы HGTV, Travel Channel, Fine Living и Food Network и др.

Как сообщается на сайте Discovery, сумма сделки составит $14,6 млрд. Ее завершение ожидается к началу 2018 года.

Таким образом, корпорация хочет объединить в основном женскую аудиторию группы Scripps с в основном мужской аудиторией своих телеканалов (например, таких как Animal Planet и Discovery Channel).

"Мы считаем, что, объединившись со Scripps, мы создадим более сильную, гибкую и динамичную медиакомпанию с глобальным источником контента, который может быть полностью оптимизирован и монетизирован в наших комбинированных сетях, продуктах и услугах в любой стране мира", – отметил президент и главный исполнительный директор Discovery Communications Дэвид Заслав.

Благодаря сделке Discovery также сможет сократить свои расходы и использовать шоу, снятые Scripps, для продажи на международном рынке.

Напомним, в конце 2016 года Discovery Communications Inc и работающая в секторе потокового видео компания BAMTech создали совместное предприятие, предоставляющее бэк-энд технологии для владельцев контента, вещателей и других платформ по всей Европе