Контент «1+1 медиа» можно будет смотреть на борту самолетов

Для начала 15 фильмов и шоу «1+1 медиа», в частности художественные и документальные киноленты, а также записи концертов и спортивных событий, будут доступны на борту самолетов. Весь контент медиагруппы рассчитан на русскоязычную аудиторию и будет обновляться раз в четыре месяца.

«Мы по-прежнему стремимся обеспечить украинских зрителей контентом в том месте и на той платформе, где им удобнее его потреблять. И борт МАУ не стал исключением. Для нас сотрудничество с авиаперевозчиком стало первым проектом подобного уровня», – говорит Анна Ткаченко, директор диджитал-направления «1+1 медиа».

Дальнемагистральные самолеты Boeing 777 оборудованы вмонтированными в спинки кресел мониторами размером от 9 до 16 дюймов. Первыми проектами, которые покажут пассажирам МАУ, станут: «Инспектор. Города»,«Мир наизнанку», «High-Tech Ломаченко», «Чернобыль», «Последний солдат».

«МАУ последовательно работает над повышением уровня сервиса на всех своих рейсах, но особое внимание мы уделяем развитию и совершенствованию авиационного продукта на дальнемагистральных маршрутах, – отметила Евгения Сацкая, директор по коммуникациям МАУ. – Мы в полной мере осознаем необходимость максимально разнообразить досуг наших пассажиров. Мы рады началу информационного сотрудничества с "1+1 медиа" и, соответственно, возможности предложить путешественникам качественный телевизионный продукт ведущей медиагруппы Украины».

Напомним, ранее «1+1 медиа» запустила приложение 1+ international, ориентированное на украинскую диаспору и украинцев за рубежом.