Константин Грубич – о своем пути на телевидении: «Халва»

Мы тогда, как сейчас говорят, на волонтерских засадах, делали программу на канале УТ-1, я ходил к Роднянскому (Александр Роднянский, основатель телеканала «1+1». – Прим. авт.), показывал свою передачу и говорил ему: «Я и так еще могу!» В один из дней он мне сказал: «Мне это нужно, все то же самое, но только три минуты и в новости, будешь делать?» А у меня семья и дети и нужно как-то жить.

Тут я прихожу, а меня никто не ждет. Это же отдельная профессия, это же информационщики, у них там целая своя «движуха». Возможно, это было исключением, что ведущий стал репортером, мне поначалу же ничего не давали снимать. Новости – это же конвейер, там нужно быстро и много снимать.Все свои первые сюжеты я сам выгрызал, а тут еще вернулся один из руководителей тогдашних, и он был абсолютно против меня в новостях, он говорил, что у меня есть своя ниша, что есть зритель свой, что он будет не смотреть и слушать новости, а видеть меня и думать, почему я тут; что я собой буду отвлекать от новостей.

Несколько лет ушло на притирку, ошибки какие-то, пока не сложилось так, что мои сюжеты, которые я делал неправильно, наверное, стали отличаться от других, какими-то своеобразными стали. И потом, когда уже я захотел уйти, этот руководитель уже, наоборот, говорил, что подожди, давай поработаем, останься. Но это было только через несколько лет.

Меня пригласили на «Интер» на разговор. Это уже 2007 год, никаких мыслей уходить с «плюсов» вообще не было, все было отлично! Мне посоветовали подумать, и название еще такое, советское такое – «Знак качества». Ужасно не понравилось. Должен сказать, что в конечном итоге, конечно же, амбиции сыграли решающую роль.