Константин Грубич – о своем пути на телевидении: «Халва»

Константин Грубич – теле- и радиоведущий. В свое время работал на телеканалах УТ-1, «1+1», «Интере». Среди самых известных передач, автором которых он был и которые вел, - детские ток-шоу «Выбрики» и «Детский сеанс», а также передачи «Не все дома» и «Знак качества». Сейчас Грубич сотрудничает с СТБ и «Громадським радіо».
В интервью онлайн-журналу «Халва» он рассказал о работе на УТ-1, «1+1», «Интере», о том, почему «Знак качества» "убили сознательно", а также о том, как изменилось ТВ.
Мы публикуем самые интересные высказывания Константина Грубича.
У меня есть свой YouTube-канал, я сотрудничаю c СТБ, меня там привлекают на «Все буде добре», у меня с ними контракт. Наверное, это все до поры до времени, пока не поступит серьезное предложение.Понятное дело, что моя аудитория – это люди, которые смотрят ТВ, и они еще физически не дошли до интернета, но ничего, они ведь тоже дойдут, нужно немножко подождать.
Многое изменилось и ощутимо, когда появилось УТ-3. Потом «Интер» на этой частоте начал вещать. По четвергам появились «Новости», их делал Толик Бондаренко, который сейчас делает программу «Жди меня». Первая революция, конечно, это все-таки «Плюсы». Они начали с «Династии», показа сериала, они перевели на украинский язык. Мы же привыкли ко всему на русском, а тут такой смелый шаг. Они забрали лучшее время на УТ-1, с 20:00. Мы все их считали врагами, я то работал на УТ-1.
«Телевидение не сможет воспитать. Это должна быть такая критическая масса контента, чтобы ТВ могло воспитывать»
Довольно быстро они отпочковались в отдельный телеканал, и буквально через год появился «Интер», старт их конкуренции. С этого момента, я считаю, появилось новое украинское ТВ. Еще, конечно, особняком стояли «Вікна». Это все происходило приблизительно в одно и то же время, это 1994–95-е годы.
Телек, конечно, изменился кардинально с того времени. Уже нету семейственности какой-то, наивности, радости, фанатизма. Раньше мы этим жили, а сейчас в первую очередь деньги, деньги, какие-то вопросы… сначала бюджет, а потом уже все остальное.
Технически это все равно, что мы с велосипеда пересели на ракету. Чтобы кто-то мне сказал тогда, что мы будем делать такие проекты, как «Голос» или «Х-фактор»… это же мировой уровень. Но сама вся эта организация – это же колосок на глиняных ногах. Это же не бизнес пока что. Надоест это одному из олигархов или еще что – все это рухнет. Денег нет и ТВ тоже нет.
На четвертом курсе у меня появилась своя передача. Заканчивал институт и писал диплом по своей авторской передаче. И так оно пошло-пошло-пошло.
Очень немногие знают о том, что в новостях ТСН я оказался не по собственной воле, это обстоятельства так сложились. Это был очень большой кризис в моей жизни, потому что закрыли программу «Не все дома», которую люди до сих пор помнят, и она была в своем роде тоже эпохой.
Мы тогда, как сейчас говорят, на волонтерских засадах, делали программу на канале УТ-1, я ходил к Роднянскому (Александр Роднянский, основатель телеканала «1+1». – Прим. авт.), показывал свою передачу и говорил ему: «Я и так еще могу!» В один из дней он мне сказал: «Мне это нужно, все то же самое, но только три минуты и в новости, будешь делать?» А у меня семья и дети и нужно как-то жить.
Тут я прихожу, а меня никто не ждет. Это же отдельная профессия, это же информационщики, у них там целая своя «движуха». Возможно, это было исключением, что ведущий стал репортером, мне поначалу же ничего не давали снимать. Новости – это же конвейер, там нужно быстро и много снимать.Все свои первые сюжеты я сам выгрызал, а тут еще вернулся один из руководителей тогдашних, и он был абсолютно против меня в новостях, он говорил, что у меня есть своя ниша, что есть зритель свой, что он будет не смотреть и слушать новости, а видеть меня и думать, почему я тут; что я собой буду отвлекать от новостей.
Несколько лет ушло на притирку, ошибки какие-то, пока не сложилось так, что мои сюжеты, которые я делал неправильно, наверное, стали отличаться от других, какими-то своеобразными стали. И потом, когда уже я захотел уйти, этот руководитель уже, наоборот, говорил, что подожди, давай поработаем, останься. Но это было только через несколько лет.
Меня пригласили на «Интер» на разговор. Это уже 2007 год, никаких мыслей уходить с «плюсов» вообще не было, все было отлично! Мне посоветовали подумать, и название еще такое, советское такое – «Знак качества». Ужасно не понравилось. Должен сказать, что в конечном итоге, конечно же, амбиции сыграли решающую роль.
«Я бы современному украинскому телевидению совести добавил, во всех смыслах. Это и выбор тем, и щепетильность, и цинизм»
Мне кажется, сознательно убивали «Знак якості». Ну, во-первых, у нас же так и не вышло шесть финальных эпизодов. Они смонтированы, лежали готовыми, а их просто не выдали. Это же потеря денег на элементарном. Дальше они в ТВ-программу ставят передачу в одно время, а выдают, на самом деле, совсем в другое. А еще 25 минут эфира, в конце которого, за 2 минуты до окончания передачи, ставят 22 минуты рекламы, а рейтинг делят на всю программу, с учетом 22 минут рекламного блока. Кто будет смотреть столько рекламы и в чем логика вообще такого поведения?Мне говорят, мол, рейтинг маленький… им нужно было просто освободить время под какие-то сериалы.
СТБ – это большая лаборатория, я бы даже сказал, одна из наибольших, они очень много экспериментируют, они очень скрупулезно относятся к профессии, они там, конечно, вымотают нервы. На СТБ работает аналитический отдел, который смотрит, внимательно смотрит, и что характерно, смотрит до того, как выйдет в эфир. Да, в этом вале могут быть ошибки, ну скорее они молодцы…
Если по-философски, я бы современному украинскому телевидению совести добавил, во всех смыслах. Это и выбор тем, и щепетильность, и цинизм.
Телевидение не сможет воспитать, хотя, как вот говорят, задача телевидения – воспитать. Нет – я говорю. Это должна быть такая критическая масса контента, чтобы ТВ могло воспитывать.
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Главное фото: Facebook Славы Варды
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