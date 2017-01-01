Константин Дорошенко присоединился к проекту prm.global новой команды «Тониса»

По словам Дорошенко, в первом выпуске программы будет идти речь об искусстве и психике. Ее гостем станет специальный гость образовательной программы Kyiv Art Week, доктор философии Жюли Реше.

Напомним, 24 апреля новая команда телеканала «Тонис» - Алексей Семенов и телеведущие Евгений Киселев и Матвей Ганапольский - запустила интернет-вещание из «Куба», который находится на 24-м этаже бизнес-центра «Парус».

Фото: Максим Лисовой