ТЕЛЕКРИТИКА

Константин Дорошенко присоединился к проекту prm.global новой команды «Тониса»

Бизнес

Один из ведущих проекта «Циники ТВ», арт-критик Константин Дорошенко запускает свою программу «Культура в КУБе» в рамках проекта prm.global команды, занимающейся перезапуском телеканала «Тонис».

"В гостях у Дорошенко самые яркие представители искусства", - говорится в ее анонсе.

Программа будет выходить по пятницам в 12:00. Первый выпуск стартует сегодня.

По словам  Дорошенко, в первом выпуске программы будет идти речь об искусстве и психике. Ее гостем станет специальный гость образовательной программы Kyiv Art Week, доктор философии Жюли Реше.

Напомним, 24 апреля новая команда телеканала «Тонис» - Алексей Семенов и телеведущие Евгений Киселев и Матвей Ганапольский - запустила интернет-вещание из «Куба», который находится на 24-м этаже бизнес-центра «Парус».

Фото: Максим Лисовой

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