Константин Дорошенко займется «Культурным срезом» на Bit.ua

Критик и телерадиоведущий Константин Дорошенко будет вести авторское еженедельное шоу «Культурный срез» на Bit.ua. Первый выпуск шоу состоится в прямом эфире уже 27 сентября.

По словам главного редактора Bit.ua Андрея Боборыкина, тематически шоу Bit.Live строятся вокруг лайф-стайла, поэтому присутствие небанальной программы о культуре в проекте будет вполне логичным.

"Еженедельное шоу Константина Дорошенко «Культурный срез», – говорит Андрей Боборыкин, –будет в некотором смысле наследовать то, что ведущий делал в программе «Культ Дорошенко» на «Радио Вести», но с существенной поправкой на аудиторию издания".

"Это будут интервью с гостями из области культуры в широком, цивилизационном смысле этого слова. В отличие от радио и телевидения мы не находимся в каких-то жестких форматных рамках, потому уверен, что сможем вызвать интерес как у преданных фанатов предыдущих медиапроектов Дорошенко, так и у аудитории нашего издания, часть которой возможно будет открывать для себя эту тему впервые", – так объясняет суть проекта Андрей Боборыкин.

Bit.ua не раскрывает имен гостей первых выпусков шоу, но признается, что они уже утверждены. Напомним, гостями уже упомянутой программы «Культ Дорошенко» на «Радио Вести» в свое время были как украинские поп-звезды Святослав Вакарчук и Иван Дорн, кинорежиссер Сергей Лозница, так и персоны с мировым именем – от историка Тимоти Снайдера до художников Яна Фабра и Луиджи Серафини.

Сам же Константин Дорошенко в комментарии для «Телекритики» свое решение о сотрудничестве с Bit.ua объяснил профессиональным доверием к новому руководству издания и возможностью «двигаться вперед».

"Андрея Боборыкина я знаю и уважаю как личность и профессионала уже шесть лет, – говорит Константин Дорошенко. – А в массмедиа он, несмотря на молодость, еще дольше. Он – один из немногих медиаменеджеров в Украине, имеющих опыт работы в транснациональных медиакорпорациях, ориентированных отнюдь не только на постсоветский рынок. Андрей работал на ВВС, был в команде Genesis Media, создававшей успешные СМИ в странах Азии и Африки. Кроме прочего, он – арт-критик, чье мнение мне действительно интересно. Сотрудничество с таким главредом считаю для себя возможностью двигаться вперед, как и взаимодействие с интернет-СМИ, за которыми будущее. Для целых поколений оно, кстати, уже наступило".

Заглавное фото: Константин Дорошенко и экономист Богдан Гаврилишин в студии «Радио Вести»