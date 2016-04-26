Конкурс «СВОЄ КІНО» выбрал короткометражки, которые будут показывать перед сеансами в кино

Конкурс сценариев «СВОЄ КІНО» определил победителей: для дальнейшей экранизации из 501 представленного сценария выбраны 20, авторы которых получат гонорар в размере 10 тыс. грн. Кроме того, экранизированные трехминутные фильмы будут демонстрироваться на телеканалах и в кинотеатрах перед основными сеансами, сообщает пресс-служба Госкино.

Список победителей можно посмотреть здесь.

Организаторы вместе с экспертами проекта сформировали также ряд дополнительных, персональных и специальных наград конкурса, а также резерв проекта, чтобы не оставить без внимания произведения, которые не вошли в топ-20, но заслуживают поддержки.

В частности, специальную награду оргкомитета и дополнительное премиальное поощрение в размере 5 тыс. грн получили пять работ, имеющие высокий рейтинг в соответствии с общей оценкой и рекомендаций экспертной группы широкого жюри конкурса. А31 сценарий получил рекомендации экспертно-продюсерской группы широкого жюри о целесообразности дальнейшего сотрудничества в рамках проекта «Смотри украинское - твори свое будущее!».

По словам главы Госкино Филиппа Ильенко, проект формирует целевую аудиторию украинского кино. "Очень важно объяснить и продемонстрировать людям, что украинский кинематограф существует, что он может быть создан тем киноязыком, который они привыкли видеть в кинотеатрах. Такими образом мы создаем и рыночный механизм, и огромный художественный эффект, формируя культурную самоидентификацию", - сказал он.

Напомним, конкурс «СВОЄ КІНО» стартовал в конце 2016 года при содействии Госкино и стал первым шагом в реализации комплексного коммуникационного проекта «Смотри украинское - твори свое будущее», созданного с целью содействия развитию украинского кинематографа и улучшения качества общественных коммуникаций.Инициаторы и разработчики проекта - компания «ВАВИЛОН» и ассоциация «Содействие развитию кинематографа в Украине - Смотри украинское!».

О том, как будет развиваться кинопроизводство в Украине, смотрите в интервью Александра Ткаченко программе «Сніданок з 1+1»:

Фото: пресс-служба Госкино