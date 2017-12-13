Конкурент Giphy привлек искусственный интеллект для улучшения качества гифок

Хостинг gif-картинок Gfycat создал систему на основе искусственного интеллекта, которая будет сама улучшать качество гифок, а также распознать наличие знаменитостей или текста в них. Информация об этом появилась на TechCrunch.
Система разделена на три модуля. Все они решают отдельную задачу: Project Angora отвечает за поиск источника гифки и заменяет ее на версию в более высоком разрешении; Project Maru использует технологии распознавания лиц, чтобы выяснить, есть ли в кадрах известные люди и указывает их в тегах к файлу; Project Felix распознает текст, если он есть на гифке и заменяет его на такой же, только качественнее.
В компании отметили, что, например, модуль Project Maru тренировался на огромной базе данных и способен различать лица даже актеров азиатского происхождения.
Генеральный директор Gfycat Ричард Раббат объяснил, что такая система разработана для того, чтобы помочь пользователям загружали качественные анимации, а их создателям – сделать их контент виральным.
Ежедневно база сервиса пополняется 15 тыс. анимированных изображений, и к настоящему времени создано уже более 2 млн качественных гифок.
Отметим, Gfycat является конкурентом крупнейшей базы анимированных изображений в мире Giphy (более 200 млн пользователей ежедневно), однакопо-прежнему проигрывает ей. А новая система Gfycat может вывести сервис на новый уровень.
Заглавное gif-изображение: gfycat.com