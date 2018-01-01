Конгломерат Meredith купит издателя журналов Time и People за $2,8 млрд

Американский медиаконгломерат Meredith купит самого крупного издателя журналов в США и Великобритании Time Inc. за $2,8 млрд. Об этом сообщается на сайте конгломерата.

Сделка была единогласно одобрена советами директоров обеих компаний. Ее закрытие запланировано на первый квартал 2018 года.

"Мы создаем медиакомпанию, которая будет обслуживать около 200 млн американских потребителей. Мы также создаем мощный цифровой медиабизнес с 170 млн ежемесячных уникальных посетителей в США и более 10 млрд ежегодных просмотров видео", – сказал глава Meredith Стив Лейси.

Как известно, в число журналов, которые издает Time Inc., входят Time, Fortune, People, Sports illustrated, Money и др. А Meredith владеет изданиями Family Circle и Better Homes. О своей заинтересованности в покупке Time конгломерат заявил еще в январе.

Напомним, в июне издательство Time объявило о массовых сокращениях. Под увольнение попали около 300 сотрудников. А в октябре компания анонсировала, что с 1 января собирается сократить тиражи своих основных изданий, чтобы снизить расходы.