Конфликт не исчерпан: 1+1 media опровергает информацию из объяснений канала «Украина»

Группа 1+1 media прокомментировала позицию телеканала «Украина» в конфликте, который возник между ними из-за сюжета программы «События недели» о переходе страны на цифровое телевидение.

Пресс-служба группы уточняет, что в телефонном разговоре с представителем канала «Украина» 1+1 media согласилась предоставить комментарий с просьбой полного цитирования спикера. "В ответ мы получили согласие на это от продюсеров программы, но при условии, что комментарий будет до 40 секунд. Мы в очередной раз подтвердили свою готовность комментировать", − добавляют там.

При этом, говорят в пресс-службе, никаких предложений о предоставлении письменного комментария 1+1 media не поступало. "Из обращений, которые 1+1 media получила от программы «События недели», было два: первое − запрос на email с просьбой предоставить видеокомментарий сюжету, второе − уточнение в телефонном разговоре, что комментарий должен быть продолжительностью до 40 секунд", − отметили в группе, добавив к комментариюскриншоты переписки.