Конфликт не исчерпан: 1+1 media опровергает информацию из объяснений канала «Украина»

Группа 1+1 media прокомментировала позицию телеканала «Украина» в конфликте, который возник между ними из-за сюжета программы «События недели» о переходе страны на цифровое телевидение.
Пресс-служба группы уточняет, что в телефонном разговоре с представителем канала «Украина» 1+1 media согласилась предоставить комментарий с просьбой полного цитирования спикера. "В ответ мы получили согласие на это от продюсеров программы, но при условии, что комментарий будет до 40 секунд. Мы в очередной раз подтвердили свою готовность комментировать", − добавляют там.
При этом, говорят в пресс-службе, никаких предложений о предоставлении письменного комментария 1+1 media не поступало. "Из обращений, которые 1+1 media получила от программы «События недели», было два: первое − запрос на email с просьбой предоставить видеокомментарий сюжету, второе − уточнение в телефонном разговоре, что комментарий должен быть продолжительностью до 40 секунд", − отметили в группе, добавив к комментариюскриншоты переписки.
Напомним, ранее 1+1 media обвинила канал «Украина» в несоблюдении журналистских стандартов. Последний сюжет «Событий недели» от 29 октября о переходе страны на цифровое телевидение, по мнению группы, был построен таким образом, чтобы, манипулируя общественным мнением, нанести ущерб ее репутации. Всюжете говорилось, что группа не ответила на запросы канала по поводу комментария, а 1+1 media, в свою очередь, заявила, что была готова предоставить комментарий и оповестила об этом канал, но его представители потом перестали выходить на связь.
В свою очередь, канал «Украина» объяснил, что возмутился тем, что группа согласилась предоставить комментарий, но при условии, что все, сказанное ее спикером, должно попасть в эфир. Поэтому там предложили 1+1 media предоставить письменный комментарий, который команда программы показала бы в эфире полностью, но не получили его.