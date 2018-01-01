Конференция «Медиаправо 2018»: языковое квотирование, борьба с пиратством и новшества в телерекламе

В рамках конференции в этом году будут рассмотрены актуальные вопросы регулирования аудиовизуального сектора, результаты и последствия введения языковых квот, анализ применения языка в рекламе, актуальное состояние и будущие планы по борьбе с пиратством, а также – разные кейсы в медиасфере за текущий год.



Спикерами конференции выступят представители органов власти, ведущие юристы медиакомпаний, продакшенов и компаний, представляющих смежные интересы для кино и телевидения, представители консалтинговых и юридических компаний.

Целью проведения конференции является обмен опытом и создание практических рекомендаций по наиболее актуальным вопросам медиа в области кино и телевидения.

Дата проведения: 13 ноября 2018 года.

Место проведения: «ПеремогаSpace» (бул. Т. Шевченка, 62, 4 этаж).

Подробная информация о мероприятии – на сайте.