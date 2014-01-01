Конференция «Медиаправо 2018»: практика применения языковых квот на телевидении и предвыборные законодательные медиаинициативы

Во вторник, 13 ноября, прошла ежегодная конференция «Медиаправо», организованная «Индустриальным телевизионным комитетом» совместно с Ассоциацией юристов Украины. Ее участники – юристы телегрупп, рекламных холдингов, народные депутаты из профильного медийного комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики и члены Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания – обсудили ряд актуальных вопросов индустрии.
Квотирование: нюансы и исключения
Телереклама. Согласно вступившей в силу 13 октября телеквоте, доля украинского языка должна составлять 75% эфира в еженедельном объеме в слотах 07:00–18:00 и 18:00–22:00. За невыполнение квоты лицензиатам светит штраф в размере 5% суммы лицензионного сбора, который налагается Нацсоветом. В прошлом году регулятор перед начал переходного периода разработал методичку, объясняющую, как будет мониториться выполнение закона о языковых квотах. Документ создавался совместно с вещателями, в него, в частности, попала норма о мониторинге языка рекламы, что не регулируется законом о квоте. Поскольку язык рекламы украинский, этим успешно пользуются некоторые вещатели, транслируя русскоязычный контент.
Рекламисты обеспокоены тем, что никто кроме Нацсовета не проводит мониторинга языка в рекламных блоках, и не хотят осложнений при исключениях в такой рекламе. Руководитель юридического отдела «ДП ССМ» рекламного холдинга Publicis One Елена Андриенко спросила, как языковые исключения в рекламе будет учитывать регулятор при своем мониторинге. В качестве примера она привела рекламные ролики с использованием иностранных песен, ролики с использованием надписей латиницей в марках мобильных телефонов, отметки интернет-ресурсов – Facebook, YouTube, использование химических элементов, надписей на разных языках в хештегах. При этом регулятор не мониторит язык рекламы на радио. «У меня как у юриста возникает вопрос, почему Нацсовет в своих методических рекомендациях включил для телеканалов в квоту язык рекламы, а для радио – нет, создав таким образом недоразумение», – поинтересовалась Андриенко.
Первый заместитель главы Нацсовета Ульяна Фещук призналась, что регулятор квотированием рекламы решил облегчить выполнение квоты для телеканалов: «У телевидения намного больше возможностей для вариаций по рекламе. Например, субтитрование, а не только голос. А радио дает рекламу только голосом. Для радио квота немного меньше (60% для языка ведущих и 35% – на музыку. – Ред.), для телевидения – больше. Поэтому прописали в методичку квоту по рекламе, исходя из простой логики упрощения для телерадиовещателей выполнения норм этого закона. Это не разный подход. Если вы так хотите – мы уберем квоту на рекламу из методички», – заверила чиновница.
«Это было бы идеальным решением. Конечно, проще было бы, если бы и на радио, и на телевидении реклама не включалась в квоты. Это бы сняло с нас, рекламных агентств, кучу проблем», – ответила Елена Андриенко
«Для нас вопрос языковых квот очень актуален, потому что завтра (14 ноября. – Ред.) у двух наших каналов проверка по вопросам соблюдение языковых квот. Мониторинг происходил на протяжение июля – августа, проверка была назначена уже в октябре после окончание переходного периода. После прохождения проверки сможем поделиться практическим опытом. Мы обсуждали с Ульяной (Фещук. – Ред.) ответственность за нарушение языковых квот. Есть статья 72, пункт 11, где говорится о размере штрафа в 5% лицензионного сбора за нарушение квоты с перерасчетом суммы на момент стоимости в день нарушения вне зависимости от сумы оплаты сбора при получении лицензии. Но мы обратили внимание на пункт восьмой этой же статьи, который фиксирует, в каких именно случаях Нацсовет может применять штраф без предварительного применения предупреждения. Этот перечень исчерпывающий – призывы к свержению конституционного строя, призывы к агрессивной войне, пропаганду исключительности или превосходства. И это весь перечень, относящийся к ТРО. Мы для себя пока не нашли ответа и хотим спросить коллег – нужно ли Нацсовету сначала применять предупреждение за невыполнение языковых квот, а уже в случае повторного нарушения – штраф. Или штраф обязательно применять в любом случае, руководствуясь пунктом 11? Я не хочу сказать, что мы допустили нарушение и ожидаем санкции, но "хочешь мира готовься к войне"», – сообщила Евгения Дербал.
Ульяна Фещук уверяет, что штраф в случаи нарушения квоты накладывается с первого раза: «Любое предупреждение – это, исходя из практики, – ни о чем. Вам лучше не иметь предупреждения и предписания об устранении нарушения. Если выносить предупреждение с предписанием об устранении, я бы делала потом второй мониторинг, по которому выносила бы штраф. После чего из-за невыполнения предписания готовится обращение в суд об аннулировании лицензии. Я бы так сделала. Поэтому примите для себя решение, что для вас лучше – лишиться лицензии или оплатить штраф», – отрезала чиновница. Юрий Крайняк, руководящий партнер и руководитель практики медиаправа юридической компании Jurimex поддерживает сторону регулятора: «В случаи принятия нового правого акта, он вытесняет предыдущий. Это норма конституционного суда».
Дербал настаивает на своем и приводит в пример днепровскую радиостанцию «Европа Плюс Днепр» из холдинга «1+1 медиа», которая успешно оспорила в суде вынесенный штраф за квоту: «Днепровский вещатель выиграл два суда, сейчас идет кассация». Фещук заявила: «Я не буду соглашаться с решением, углубляться в историю того, что эта ТРО сделала для получения этого решения, поэтому давайте дождемся кассации и тогда будем об этом говорить. А не будем говорить, что одно принятое решение является судебной практикой. Это только одно принятое решение. Не драконьте меня».
Квота на копродукцию с РФ. Евгения Дербал продолжала задавать вопросы. Юриста интересует, стоит ли переводить фильмы, произведенные в копродукции с Россией: «Относятся ли фильмы собственного производства совместно со страной-агрессором к фильмам собственного производства с точки зрения возможности их трансляции на русском языке на протяжении 25% эфирного времени с 07:00 до 22:00? Мы знаем рекомендации Нацсовета прошлого года – данные фильмы трактуются как собственный продукт. В законе о телевидении и радиовещании есть определение собственного продукта. Но общий продукт со страной-агрессором носит не только юридический, но и политический характер».
Вместо чиновницы ответила юрист-консультант «1+1 медиа» Ирина Стройко: «Такой продукт нельзя причислять к национальному. Потому что, если государство-агрессор, то статья 28 говорит, что это не национальный продукт. И второе – такой квазисобственный продукт не может быть выполнен на украинском языке. То есть мы засчитываем его в российскую квоту».
Еженедельный мониторинг – в начале, середине или конце недели? Также Евгению Дербал интересовал технический вопрос – в какой день недели регулятору лучше начинать мониторинг: «В законе идет речь о еженедельном объеме вещания. Один наш канал мониторили со среды по вторник, а второй – с пятницы по четверг. Если программирование создается с понедельника по воскресенье, а мониторинг проводится с пятницы по четверг, квоту можно и не выполнить, потому что больший объем украинского языка был, например, в понедельник – среду». Фещук ответила, что Нацсовет не будет мониторить эфир с понедельника по воскресенье, ведомство может выбрать любой день недели для его начала. Вместе с тем, регулятор выступает за суточный мониторинг, поскольку еженедельный мониторинг очень затратный. Покрывать квоту за счет выходных или отдельных дней, по мнению чиновницы, некорректно.
Квотирование иностранных телеканалов. Директор Общественного союза «Инициатива Чистое небо», а также ответственная за дистрибуцию в Украине иностранных телеканалов History и Euronews Катерина Федорова уверяет, что иностранные телеканалы могут уйти с рынка, если их обяжут локализовать эфир. Это достаточно затратно и экономически невыгодно, и это даст толчок к развитию пиратских ресурсов. Иностранные телеканалы уже сегодня страдают от андеррепортинга.
«Я за то, чтобы в эфире иностранных телеканалов можно было услышать хороший украинский язык. Но для зарубежных телеканалов он стоит очень недешево. Обратная сторона рынка контента – это пиратство, которым сейчас озадачен общественный союз «Инициатива "Чистое небо"». Пираты используют нормы закона в свою пользу. Когда легальные игроки пытаются соблюдать законодательство, они изучают все негативные последствие того, как потребитель в переходной период не воспринимает квоты. Есть такое мнение, что если иностранные телеканалы обяжут перевести на украинский, часть их уйдет с рынка, поскольку им экономически невыгодно переводить контент. К тому же, на рынке есть андеррепортинг – неполная отчетность провайдеров. То есть иностранный канал приходит на украинский рынок и недополучает средств, потому что за долю использования его продукта не доплачивают. К тому же ему приходится вкладываться в перевод», – считает Федорова. Также она призвала регулятора поощрять иностранные вещатели к переводу контента и предоставлять преференции: «Например, рекомендовать провайдерам брать каналы, которые самостоятельно создали украинские дорожки».
Ульяна Фещук указывает на несправедливость по отношению к украинским платным телеканалам – для них, в отличие от иностранных телеканалов, исключения не прописаны: «Мы прописали норму о языке в Порядке об адаптации иностранных телеканалов. Это было вызвано несколькими обстоятельствами, которые сейчас сложились на рынке. Иностранному телеканалу достаточно показать иностранную лицензию, и он попадает в адаптированный список, транслируя на русском языке. Возможности отказать нет – там нет хейтспитча, страны-агрессора и всего, что с этим связано. Тогда как украинскому телеканалу с приблизительно тем же набором закупленного контента приходится переводить его. То есть фактически это неравные условия для субъектов хоздеятельности в Украине».
Вместе с тем регулятор решил пойти на уступку представителям иностранных телеканалов – общественные обсуждения Порядка адаптации иностранных телеканалов будут продлены еще на месяц: «Тем текстом (Порядка адаптации. – Ред.), который сегодня есть, мы не достигли того, что хотели. Мы думали, что этим текстом мы привлечем внимание, все подключатся, начнут активно действовать, чтобы создать идеальный документ, который может устроить всех, – и вещателей, и провайдеров программной услуги. Сегодня мы получили замечания, некоторые очень содержательные. Мы еще на месяц продлим срок обсуждения документа и создадим рабочую группу для того, чтобы увидеть лицом к лицу всех. Перевод иностранных телеканалов на украинский не установлен законом, поэтому в Минюсте все подключатся для того, чтобы не зарегистрировать это положение. Все закончится фиаско для Нацсовета – что мы не имеем права принимать такой регуляторный акт. Думаю, на следующем заседании мы создадим рабочую группу по этому вопросу. Подключайтесь», – резюмировала чиновница.
Как писала «Телекритика», представители украинских платных телеканалов выступают за равные условия для украинских и иностранных телеканалов на рынке Pay TV.
Хейтспич. «У нас большой пробел, связанный с языком ненависти и тем, что может трактоваться как информационная поддержка терроризма, например. Это вещи, которые нужно урегулировать, но только в соответствии с европейскими стандартами. Мой проект закона предлагает расширить понятие хейтспич, для того чтобы вещатели не переступали грань. Очень большой соблазн сегодня есть расколоть общество, что может привести к плохим последствиям. Мы предусмотрели штрафы", - уведомляет депутат.В ноябре вступает в силу Директиве ЕС, которая относится к хейтспичам в социальных сетях
Инфотерроризм."Сейчас в Раде зарегистрировали новый законопроект № 9275. Мы вчера анализировали его в Комитете. Как бы есть цель расширить понятие поддержки терроризма, информационный терроризм. С другой стороны предусматривается такая вещь, как возможность внесения санкционного списка по представлению парламента. Это продолжение истории, которая произошла с двумя телеканалами. Как по мне, этот момент крайне небезопасный. Если в стране есть независимый регулятор, в его полномочиях есть определение этих вещей, он должен был бы определять эти вещи и предоставлять доказательства вместе со Службой безопасности. Если парламент будет принимать политические постановления для представления на санкции, мы теряем логику правового подхода к регулированию СМИ", - отметила депутат. Как писалаТК, документ уже успели раскритиковать активисты.
Мораторий на проверки в предвыборный период. "Есть инициатива вещателей о моратории на проверки, мониторинги СМИ в предвыборный период. Это типичная практика, думаю, мы прислушаемся к позиции вещателей, хотя, как по мне, это не может иметь отношение к выполнению языковых квот, например. Мы будем дискутировать. Но если ТРО не выполняет квоты, не надо здесь апеллировать к политическим моментам. Нельзя заменить невыполнение закона мораторием на невыполнение закона. Нам нужно будет найти золотую середину, чтобы изменения не стали инструментом политического давления", - резюмировала Фещук.
Почему законопроект «Об аудиовизуальных медиасервисах» не будет принят?
Виктория Сюмар добавляет: «Проблема в том, что мы не нашли консенсуса – мы над ним действительно много работали. Мы не сошлись касательно этого большого инициативного документа с отраслью. Много времени этому уделили, не одна рабочая группа была проведена. Объективно – ввести новые правила игры, особенно перед выборами, двумя избирательными кампаниями – 2019–2020 – очень тяжело. Инновации по саморегуляции недоиграли, недописали как надо, хотя мы готовы принимать эту инициативу. Так или иначе, этот закон нужен, он приведет к новым правилам. Но все уже привыкли к установившимся правилам на рынке».
Глава «Индустриального телевизионного комитета» Игорь Коваль объясняет, что не было консенсуса, потому что прописали в документе регулирование рекламного законодательства. Он советует регулировать новые медиа, но Сюмар уверяет, что это невозможно – «интернет отбивается и защищается».
Ульяна Фещук надеется получить под конец года новую редакцию законопроекта: «Мне очень жаль, что не приняли закон об аудиовизуальных медиасервисах, потому что я помню 2014 год, когда я встречала Новый год, читая под подушкой документ, и так происходит каждый год. В этом году, думаю, будет происходить то же самое. Год заканчивается и как раз сейчас можно ждать новую редакцию проекта. На принятие больших законов мы уже не надеемся, но на принятие маленьких законов, чтобы доработать законодательство…» Будет ли новая редакция законопроекта нардепы не ответили.
Законопроект «Об аудиовизуальных медиасервисах» авторства Виктории Сюмар был зарегистрирован в начале декабря 2017 года. Украина должна принять его до 1 сентября 2019-го, согласно подписанному соглашению об Ассоциации с ЕС (парламенту нужно имплементировать Директиву ЕС об аудиовизуальных медиауслугах). Над новой редакцией законопроекта работает медиаюрист Игорь Розкладай, летом сообщалось, что осенью будет зарегистрирована его новая редакция. На рынке есть мнение, что принятие законопроекта затягивается искусственно, по указанию из Администрации президента – революционный закон не нужен перед выборами, его нормы значительно упрощают получение лицензий на телевещание.