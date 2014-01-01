Конференция «Медиаправо 2018»: практика применения языковых квот на телевидении и предвыборные законодательные медиаинициативы

«Я за то, чтобы в эфире иностранных телеканалов можно было услышать хороший украинский язык. Но для зарубежных телеканалов он стоит очень недешево. Обратная сторона рынка контента – это пиратство, которым сейчас озадачен общественный союз «Инициатива "Чистое небо"». Пираты используют нормы закона в свою пользу. Когда легальные игроки пытаются соблюдать законодательство, они изучают все негативные последствие того, как потребитель в переходной период не воспринимает квоты. Есть такое мнение, что если иностранные телеканалы обяжут перевести на украинский, часть их уйдет с рынка, поскольку им экономически невыгодно переводить контент. К тому же, на рынке есть андеррепортинг – неполная отчетность провайдеров. То есть иностранный канал приходит на украинский рынок и недополучает средств, потому что за долю использования его продукта не доплачивают. К тому же ему приходится вкладываться в перевод», – считает Федорова. Также она призвала регулятора поощрять иностранные вещатели к переводу контента и предоставлять преференции: «Например, рекомендовать провайдерам брать каналы, которые самостоятельно создали украинские дорожки».

Ульяна Фещук указывает на несправедливость по отношению к украинским платным телеканалам – для них, в отличие от иностранных телеканалов, исключения не прописаны: «Мы прописали норму о языке в Порядке об адаптации иностранных телеканалов. Это было вызвано несколькими обстоятельствами, которые сейчас сложились на рынке. Иностранному телеканалу достаточно показать иностранную лицензию, и он попадает в адаптированный список, транслируя на русском языке. Возможности отказать нет – там нет хейтспитча, страны-агрессора и всего, что с этим связано. Тогда как украинскому телеканалу с приблизительно тем же набором закупленного контента приходится переводить его. То есть фактически это неравные условия для субъектов хоздеятельности в Украине».

Вместе с тем регулятор решил пойти на уступку представителям иностранных телеканалов – общественные обсуждения Порядка адаптации иностранных телеканалов будут продлены еще на месяц: «Тем текстом (Порядка адаптации. – Ред.), который сегодня есть, мы не достигли того, что хотели. Мы думали, что этим текстом мы привлечем внимание, все подключатся, начнут активно действовать, чтобы создать идеальный документ, который может устроить всех, – и вещателей, и провайдеров программной услуги. Сегодня мы получили замечания, некоторые очень содержательные. Мы еще на месяц продлим срок обсуждения документа и создадим рабочую группу для того, чтобы увидеть лицом к лицу всех. Перевод иностранных телеканалов на украинский не установлен законом, поэтому в Минюсте все подключатся для того, чтобы не зарегистрировать это положение. Все закончится фиаско для Нацсовета – что мы не имеем права принимать такой регуляторный акт. Думаю, на следующем заседании мы создадим рабочую группу по этому вопросу. Подключайтесь», – резюмировала чиновница.

Как писала «Телекритика», представители украинских платных телеканалов выступают за равные условия для украинских и иностранных телеканалов на рынке Pay TV.