Конечными бенефициарами канала ZIK стала вся семья Дыминских

Конечными бенефициарными собственниками телерадиокомпании «Міст ТБ» (спутниковая и аналоговая лицензии телеканала ZIK), кроме львовского бизнесмена, президента футбольного клуба «Карпаты» Петра Дыминского, стали его супруга и дочери.

Соответствующие изменения в лицензии канала Нацсовет по телевидению и радиовещанию внес на заседании 27 июля.

"Уточняется состав связанных лиц. И конечные бенефициарные собственники – семья Дыминских во главе с Петром Дыминским", – сказал глава регулятора Юрий Артеменко.

Он уточнил также у представителя канала, влияет ли на ZIK кто-то еще другой. Однако тот ответил отрицательно.

Согласно информации в Едином госреестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, конечными бенефициарными собственниками «Міст ТБ» являются Петр, Анастасия, Жанна и Елена Дыминские.

Напомним, телеканал ZIK раскрыл новую структуру собственности с Дыминским весной.

Фото: Zik.ua