Конечными бенефициарами канала ZIK стала вся семья Дыминских

Конечными бенефициарными собственниками телерадиокомпании «Міст ТБ» (спутниковая и аналоговая лицензии телеканала ZIK), кроме львовского бизнесмена, президента футбольного клуба «Карпаты» Петра Дыминского, стали его супруга и дочери.
Соответствующие изменения в лицензии канала Нацсовет по телевидению и радиовещанию внес на заседании 27 июля.
"Уточняется состав связанных лиц. И конечные бенефициарные собственники – семья Дыминских во главе с Петром Дыминским", – сказал глава регулятора Юрий Артеменко.
Он уточнил также у представителя канала, влияет ли на ZIK кто-то еще другой. Однако тот ответил отрицательно.
Согласно информации в Едином госреестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, конечными бенефициарными собственниками «Міст ТБ» являются Петр, Анастасия, Жанна и Елена Дыминские.
Напомним, телеканал ZIK раскрыл новую структуру собственности с Дыминским весной.
Фото: Zik.ua
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