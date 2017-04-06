Конечным бенефициаром радиостанций УМХ вместо белизца стал харьковчанин Крикберг

Конечным бенефициаром большинства радиостанций одного из крупнейших украинских радиохолдингов - радиогруппы «Украинский Медиа Холдинг» (входит в медиахолдинг УМХ бизнесмена Сергея Курченко) - вместо гражданина Белиза Мэтью Адриана Брэдли стал харьковчанин Дмитрий Крикберг.

Как известно в радиогруппу входят «Авторадио», «Ретро FM», NRJ, «Голос Столицы», «Джем FM», Lounge FM, «Радио Пятница» и Next, на частотах которой вещают «Ретро FM» и NRJ. Информация о смене конечного бенефициара содержится в Едином государственном реестре юридических лиц, а также в обнародованных схемах структуры собственности «Авторадио», «Ретро ФМ»,«Радио Пятница» и Lounge FM.

Из схем структуры собственности этих трех радиостанций следует, что Крикберг контролирует их через бывшего конечного бенефициара Мэтью Адриана Брэдли. Обычно такое возможно на основании трастового договора.

По данным сайта YouControl, Крикберг является конечным бенефициаром житомирской телерадиокомпании «Форум», а также компаний «Никопольгазпромсервис», «Авега», «Экспогаз» и «Автогазсервис» и др. В 2013 году был назначен на три года членом наблюдательного совета Одесского нефтеперерабатывающего завода, собственником которого тогда стал Курченко.

Напомним, в 2016 году принадлежавшая холдингу радиостанция «Наше радио» была продана полтавскому бизнесмену Александру Карташову