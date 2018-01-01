Компания основателя Amazon в 2018-м может отправить туристов в космос

Космическая компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, успешно запустила и приземлила новые версии ракеты New Shepard и суборбитальной капсулы для туристических полетов.
Испытание проходило на полигоне компании в Техасе. Ракета достигла высоты в 76 км, после чего произошло штатное отделение капсулы, которая поднялась на высоту почти 99,39 км, но не долетела до линии Кармана (условная граница между атмосферой Земли и космосом, обозначенная на высоте 100 км).
Капсула приземлилась на двух парашютах, а ракета – за счет собственного двигателя. В общей сложности полет длился чуть более десяти минут. На взлете ракета развила скорость 3598 км/ч, что это почти в три раза больше скорости звука, а на обратном пути – 4581 км/ч.
На борту капсулы, которая уже оснащена иллюминаторами (в предыдущих версиях их не было), находилась тестовая полезная нагрузка и манекен пилота, оснащенный датчиками. "У него была отличная поездка", – отметил глава компании Джефф Безос в Twitter.
Сейчас Blue Origin разрабатывает многоразовую ракету дляперевозки туристов. Если новые серии испытаний пройдут успешно, программа туристических космических полетов может стартовать в течение года-полтора. Аппарат сможет перевозить до шести туристов. Стоимость билета предположительно составит в районе $100-200 тыс.
Напомним, ранее Blue Origin провела пять успешных испытаний предыдущей версии ракеты New Shepard, после чего разработчики занялась разработкой модифицированных прототипов ракеты и капсулы, более похожих на те, которые будут возить туристов.
Компания Blue Origin конкурирует с компанией Space X Илона Маска, которая также планирует запускать в космос корабли с двумя-тремя пассажирами на борту.
Все фото: blueorigin.com