ТЕЛЕКРИТИКА

Компания основателя Amazon в 2018-м может отправить туристов в космос

Бизнес

Космическая компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, успешно запустила и приземлила новые версии ракеты New Shepard и суборбитальной капсулы для туристических полетов.

Испытание проходило на полигоне компании в Техасе. Ракета достигла высоты в 76 км, после чего произошло штатное отделение капсулы, которая поднялась на высоту почти 99,39 км, но не долетела до линии Кармана (условная граница между атмосферой Земли и космосом, обозначенная на высоте 100 км).

Капсула приземлилась на двух парашютах, а ракета – за счет собственного двигателя. В общей сложности полет длился чуть более десяти минут. На взлете ракета развила скорость 3598 км/ч, что это почти в три раза больше скорости звука, а на обратном пути – 4581 км/ч.

На борту капсулы, которая уже оснащена иллюминаторами (в предыдущих версиях их не было), находилась тестовая полезная нагрузка и манекен пилота, оснащенный датчиками. "У него была отличная поездка", – отметил глава компании Джефф Безос в Twitter.

http://images.telekritika.ua/0c265e717cd67bc170294063a13b27bb.jpg;111.jpg,http://images.telekritika.ua/68ce24b0e3cb10fc592c6b1c5170293e.jpg;222.jpg,http://images.telekritika.ua/0d13d6373683d6ff0bca088a653d50a1.jpg;333.jpg,http://images.telekritika.ua/a8ff69de115857f603649cdedda60ca5.jpg;444.jpg

Сейчас Blue Origin разрабатывает многоразовую ракету дляперевозки туристов. Если новые серии испытаний пройдут успешно, программа туристических космических полетов может стартовать в течение года-полтора. Аппарат сможет перевозить до шести туристов. Стоимость билета предположительно составит в районе $100-200 тыс.

Напомним, ранее Blue Origin провела пять успешных испытаний предыдущей версии ракеты New Shepard, после чего разработчики занялась разработкой модифицированных прототипов ракеты и капсулы, более похожих на те, которые будут возить туристов.

Компания Blue Origin конкурирует с компанией Space X Илона Маска, которая также планирует запускать в космос корабли с двумя-тремя пассажирами на борту.

Все фото: blueorigin.com

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Бизнес

Новый сезон «Дурнев +1» будут снимать за пределами Украины

Бизнес

Алексей Дурнев – о том, сколько стоит создание первого Instagram-сериала в Украине

Популярное на Телекритике



Бизнес

Новый сезон «Дурнев +1» будут снимать за пределами Украины

Культура

«Смерть Сталина» выйдет в украинский прокат 25 января

Образование

Как пиарщикам правильно выстроить работу с журналистами

Бизнес

Алексей Дурнев – о том, сколько стоит создание первого Instagram-сериала в Украине