Компания основателя Amazon в 2018-м может отправить туристов в космос

Космическая компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, успешно запустила и приземлила новые версии ракеты New Shepard и суборбитальной капсулы для туристических полетов.

Испытание проходило на полигоне компании в Техасе. Ракета достигла высоты в 76 км, после чего произошло штатное отделение капсулы, которая поднялась на высоту почти 99,39 км, но не долетела до линии Кармана (условная граница между атмосферой Земли и космосом, обозначенная на высоте 100 км).

Капсула приземлилась на двух парашютах, а ракета – за счет собственного двигателя. В общей сложности полет длился чуть более десяти минут. На взлете ракета развила скорость 3598 км/ч, что это почти в три раза больше скорости звука, а на обратном пути – 4581 км/ч.

На борту капсулы, которая уже оснащена иллюминаторами (в предыдущих версиях их не было), находилась тестовая полезная нагрузка и манекен пилота, оснащенный датчиками. "У него была отличная поездка", – отметил глава компании Джефф Безос в Twitter.