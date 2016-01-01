Компания экс-президента «Воли» начала мониторить телесмотрение IPTV

Рейтинговое агентство Big Data Ua, созданное бывшим президентом крупнейшего украинского оператора кабельного телевидения «Воля» Сергеем Бойко, презентовала новую информационную систему Big Data Rating для отслеживания смотрения аудитории сервисов IPTV и OTT (часть технологии IPTV) в стране.

Как уточняют в пресс-службе компании, система позволяет отслеживать "как в текущем, так и в историческом промежутках времени то, как смотрит телепередачи и каналы телевизионная аудитория Украины". Она мониторит в реальном времени данные более 150 тыс. домохозяйств.

В компании рассказывают, что предпосылками для разработки и запуска Big Data Rating послужило то, что сегмент IP-телевидения постоянно растет, а количество подключенных к нему пользователей увеличивается в разы с каждым годом, а украинцы, выбирающие IPTV, – социально активная современная аудитория из больших городов и с достаточно высоким уровнем доходов. "Они являются лидерами мнений и по ним строят тренды просмотров на будущее. Поэтому так важно глубоко исследовать именно их «профиль поведения» при просмотре телеконтента, чтобы сделать прогнозы поведения всех потребителей в будущем", - объясняют в Big Data Ua.

Провайдерам платного ТВ данные системы помогут эффективно сформировать пакеты и изменения пакетов телеканалов, телекомпаниям – оперативно изменять свою сетку вещания для получения максимальных показателей телесмотрения, а нишевым телеканалам – получить доступную возможность продавать рекламу на основании этого рейтинга, отмечают в компании.Рекламные агентства смогут пользоваться рейтингом как для проверки других источников измерений смотрения, так и для получения специализированных данных о смотрении телеканалов коммерчески привлекательной аудиторией.

Напомним, Бойко покинул пост президента «Воли», который занимал более 14 лет, в октябре 2016 года. В интервью «Телекритике» он тогда рассказал, что заняться собственным бизнесом – консалтингом и оказанием услуг по корпоративному управлению в телекоммуникационной отрасли.

Фото: Facebook Сергея Бойко