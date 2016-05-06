«Коммерсант» закрывает еще один проект – Lifestyle

Российский издательский дом «Коммерсант» решил закрыть проект еще один свой проект. Речь идет об онлайн-издании «Коммерсантъ-Lifestyle», сообщает в своем Facebook его главный редактор Евгений Тихонович.

Проект просуществовал меньше года. "Cегодня руководство ИД «Коммерсант» объявило нам о закрытии онлайн-проекта Ъ-Lifestyle, которым я вместе со своими коллегами занимался около 9 месяцев. Вся редакция уволена практическим одним днем (формально 14 февраля), доступы к системам отключены без предупреждения, не работает админка и почта", - пишет Тихонович.

Он подчеркивает, что решение о закрытии издания стало полной неожиданностью для его команды. Причину закрытия Ъ-Lifestyle журналист не называет.

Напомним, в январе «Коммерсант» закрыл печатные версии журналов «Деньги» и «Власть». По словам главы издательства Владимира Желонкина, такое решение принято по экономическим причинам.

Фото: kommersant.ru