«Коммерсант» закрыл журналы «Деньги» и «Власть»

Об этом пишетRNS со ссылкой на источники в компании.

"Редакциям журналов сообщили, что закрывают бумагу, а онлайн-версии останутся", — сообщил один из собеседников агентства. Он же добавил, что вопрос о сохранении онлайн-версий окончательно не решен, однако источник RNS в менеджменте издательства сказал, что интернет-издания точно продолжат свою работу.

Глава «Коммерсанта» Владимир Желонкин сообщил РБК, что решение о закрытии журналов было принято по экономическим причинам. "Решение принято в связи с желанием повысить EBITDA издательского дома. Вопрос заключается в том, что бумажные доходы фактически равны расходам на печать. И поэтому смысл выпускать их в бумажном виде уже отсутствует в настоящий момент", — сказал он. При этом издания «Огонёк» и Weekend продолжат выпускаться в печатном виде.

Еженедельник «Власть» издавался с 1992 года (до 1997-го он назывался Weekly), «Деньги» — с 1994-го. Аудитория каждого номера «Власти» составляла около 370 тысяч человек, «Денег» — около 390 тысяч человек.

Фото: Gazeta.ru