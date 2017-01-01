ТЕЛЕКРИТИКА

Комментировать Евровидение на «UA:Першому» вместе с Татьяной Тереховой будет Андрей Городиский

Бизнес

Вместо Тимура Мирошниченко комментировать прямые эфиры песенного конкурса Евровидение-2017 на телеканале «UA:Перший» будет телеведущий канала Андрей Городиский. Об этом сообщается на Facebook-странице конкурса.

"Татьяна Терехова и Андрей Городиский будут комментировать Евровидение-2017 на канале «UA:Перший»", - говорится в сообщении.

Андрей Городиский ведет на «UA:Першому» вместе с Юлией Куценко проект «Новини. Світ», а также вместе с Тимуром Мирошниченко и Арсеном Цимбалюком - новый проект «Шо там з Євробаченням?», в котором они рассказывают интересные подробности подготовки к майским шоу Евровидения.

Напомним, Мирошниченко в этом году стал один из трех ведущих конкурса. До этого он в течение шести лет вместе с Тереховой комментировал трансляцию Евровиения на канале «UA:Перший».

Фото: 1tv.com.ua



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