Комитет Верховной рады отправил «цензурный» закон на доработку

Сегодня, 4 сентября, комитет Верховной рады по вопросам информатизации признал законопроект №6688 о блокировке сайтов без решения суда недемократичным и отправил на доработку.
«Мы понимаем, что этот законопроект в таком виде не может быть принят никоим образом. В таком виде, в каком законопроект был подготовлен авторами, его принять нельзя. Его нужно отклонить и доработать», – заявил председатель комитета Александр Данченко.
Он подчеркнул, что законопроект должен быть доработан таким образом, чтобы защитить информационную безопасность страны, не нарушая права и свободы граждан, прикрываясь войной.
Напомним, что еще в июне этого года авторы законопроекта №6688 Иван Винник и Дмитрий Тымчук на встрече с журналистами и экспертами обещали, что их проект будет отозван и доработан. «Телекритика» будет продолжать следить за судьбой многострадального законопроекта и работой над ним.