Комитет Верховной рады отправил «цензурный» закон на доработку

«Мы понимаем, что этот законопроект в таком виде не может быть принят никоим образом. В таком виде, в каком законопроект был подготовлен авторами, его принять нельзя. Его нужно отклонить и доработать», – заявил председатель комитета Александр Данченко.

Он подчеркнул, что законопроект должен быть доработан таким образом, чтобы защитить информационную безопасность страны, не нарушая права и свободы граждан, прикрываясь войной.

Напомним, что еще в июне этого года авторы законопроекта №6688 Иван Винник и Дмитрий Тымчук на встрече с журналистами и экспертами обещали, что их проект будет отозван и доработан. «Телекритика» будет продолжать следить за судьбой многострадального законопроекта и работой над ним.