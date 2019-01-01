Комитет свободы слова поддержал законопроект по прозрачности собственности «Зеонбуда»

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики на заседание в среду, 7 ноября, рассмотрел проект закона № 9161 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прозрачности собственности провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием», внесенный народными депутатами Юрием Березой (“Народный фронт”) и Александром Шевченко (внефракционный). Комитет рекомендовал парламенту принять этот законопроект в первом чтении. Против голосовал народный депутат “Оппозиционного блока” Юрий Павленко.

Глава Комитета, нардеп “Народного фронта” Виктория Сюмар предложила поддержать документ: «Это очень хорошая инициатива. Мы с вами столько на Комитете говорили о непрозрачности собственности этой структуры и о том, как много это создает проблем для информационной безопасности государства. Мы знаем прекрасно, что туда кто-то хочет зайти, что-то выкупить, для того, чтобы контролировать рынок цифрового телевидения в Украине. Мы эту проблему понимаем. Если мы с вами приняли закон о прозрачности собственности для телеканалов и радиоканалов, то почему не принимать закон о провайдере, который фактически является ключевой фигурой в цифровом эфире», — отметила депутат.

Член Комитета, нардеп БПП Григорий Шверк добавил, что этот законопроект не касается других провайдеров, у которых аудитория “значительно больше”, приведя в пример компанию «Воля». Виктория Сюмар порекомендовала внести правки в законопроект до второго чтения. Юрий Павленко свою позицию не аргументировал, он раскритиковал авторов законопроекта за неявку на заседания Комитета, депутат расценивает это как “проявление неуважения”.

Как писала «Телекритика», Юрий Береза и Александр Шевченко 4 октября зарегистрировали законопроект о прозрачности собственности единого провайдера эфирного цифрового телевидения – компании «Зеонбуд». Согласно документу, бенефициарами такой компании могут быть исключительно граждане Украины. Законопроект также расширяет полномочия регуляторов рынка – Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещание и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ). У регуляторов появится возможность потребовать у компании расширенный пакет документов по владению данной компанией. Регуляторы могут отказать в выдаче лицензий (провайдерской и операторской, соответственно) в случае непрозрачной собственности. В то же время закон ограничивает Нацсовет в аннулировании уже выданной лицензии «Зеонбуда» из-за непрозрачной собственности – это возможно только через обращение в суд.