Комедия «Инфоголик» вошла в топ-3 украинского проката

Украинская комедия «Инфоголик» по итогам первого уикенда заняла третье место в кинопрокате. Об этом сообщил в своем Facebook директор телеканала НЛО TV, по заказу которого был снят фильм, Иван Букреев.

"За первый уикенд наше кино собрало 1,83 млн грн и 23,8 тыс. зрителей. Вошли в тройку лидеров с «Логаном» и «Собачьей жизнью»", - написал он.

Напомним, комедия «Инфоголик» - это совместное производство компании Idea Production, «Кинокомпании ММД» и студии «Мамахохотала».В центре сюжета инвест-менеджер Максим, не представляющий своей жизни без новостей. За чтением новостной ленты он не замечает ничего вокруг – ни проблемы друзей, ни жены не волнуют его так, как сводки новостей. Но в какой-то момент его жизнь переворачивается с ног на голову. Подробнее о фильме можно узнать из программы «Аргумент-кино»: