Комедия «Инфоголик» окупилась за 10 дней проката

За 10 дней кинопроката украинская комедия «Инфоголик» Валентина Шпакова и Владислава Климчука посмотрели чуть более 59,6 зрителей. А сборы фильма составили около 4,4 млн грн, сообщает Национальный союз кинематографистов (НСКУ).

«Инфоголик», дистрибуцией которого занимается компания ММД, вышел на 112 экранах.

Как отмечают в НСКУ, премьера фильма в преддверии 8 марта оказалась удачной идеей. Он был единственной романтической комедией в украинском кинопрокате на праздник (и связанный с ним дополнительный выходной день - среда). В результате,количество зрителей среди недели - с понедельника по среду - у «Инфоголика» оказалась даже больше, чем на старте его показов.

Напомним, в центре сюжета «Инфоголика» - успешный инвестиционный менеджер Максим, не представляющий своей жизни без информации. Из-за постоянного внимания к новостям он не замечает ничего вокруг, даже беременность жены. Но вдруг для главного героя все становится с ног на голову - все новости, которые он читает, начинают сбываться в его собственной жизни.

Фильм был снят по заказу телеканала НЛО TV совместно с Idea Production, студией «Мамахохотала» и кинокомпанией ММД. По словам продюсера ленты Ивана Букреева, ее бюджет составил около $100 тыс. (менее 3 млн грн).

По итогам первого уикенда «Инфоголик» занял третье место в украинском кинопрокате и собрал 1,83 млн грн и 23,8 тыс. зрителей.

Подробнее о фильме можно узнать из программы «Аргумент-кино»: