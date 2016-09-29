Команда «Сніданку з 1+1» едет на американское шоу Good Morning America

Команда утреннего шоу «Сніданок з 1+1», которое выходит на телеканале «1+1»побывает в гостях самой известной утренней программы в мире Good Morning America телеканала АВС.
Как сообщает пресс-служба канала, два года назад украинские и американские телеведущие познакомились во время телемоста в рамках 40-часового марафона, организованного в честь 40-летнего юбилея Good Morning America. Теперь же команда «Сніданку з 1+1» посетит прямой эфир американской программы и увидит ее закулисье.
Кроме того, «Сніданок» покажет репортаж с Нью-Йоркского марафона, на участие в котором зарегистрировалось более 50 тыс. человек. 42-километровую дистанцию 5 ноября там планирует пробежать и шеф-редактор шоу Антон Степюк.
А журналист Алена Квитка подготовит из США для рубрики «Мій путівник» серию сюжетов об интересных местах, людях и традициях американцев.
Фото: Максим Лисовой
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