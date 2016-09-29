Команда «Сніданку з 1+1» едет на американское шоу Good Morning America

Кроме того, «Сніданок» покажет репортаж с Нью-Йоркского марафона, на участие в котором зарегистрировалось более 50 тыс. человек. 42-километровую дистанцию 5 ноября там планирует пробежать и шеф-редактор шоу Антон Степюк.

А журналист Алена Квитка подготовит из США для рубрики «Мій путівник» серию сюжетов об интересных местах, людях и традициях американцев.

Фото: Максим Лисовой