Коломойский рассказал, что защитило телеканал «1+1» от рейдерства со стороны власти

Игорь Коломойский заявил, что решение суда Лондона о всемирном аресте его активов в рамках разбирательства с «ПриватБанком» защитило телеканал «1+1» от рейдерских посягательств со стороны президента Петра Порошенко. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу KishkiNa.

«Структура этих активов очень интересовала исключительно Порошенко, поскольку из всех активов его интересует только «1+1». И мы об этом говорили в суде. И, в общем, структура украинских активов на сегодняшний день легально для Петра Алексеевича недоступна», – сказал он. Коломойский припомнил проблемы телеканала с лицензиями, а также с арендой помещения главного офиса на Подоле.

Обвинение в нанесении банку убытков до его национализации он считает ложными. В понимании Коломойского главной целью национализации было через банк подобраться к телеканалу «1+1»: «Пусть обвиняют! У нас же государство в данной ситуации пользуется услугами не суда, в который обычно ходят все, а пользуется услугами регулятора, который что-то сказал, и все ему поверили, вроде, что кто-то что-то вывел. Я уже сто раз говорил, что у нас был прекрасный аудированный банк с аудированным портфелем. Все остальное – это инсинуации, это предмет наших долгих судебных разбирательств. Некая группа товарищей пришли к Порошенко и сказали, надо это сделать, а приз за это будет «1+1», и он на это клюнул. Не он был главным инициатором этого процесса. Это была Гонтарева, потом включилась Рожкова, группа товарищей, связанных с юрфирмами. А потом включились ICU, МВФ, ЕБРР, которому мы всю жизнь мозолили глаза из-за своей крупности», – считает Игорь Коломойский.

Как писали СМИ, в декабре 2017 года «ПриватБанк» подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd. Государство пытается доказать нанесение банку убытков до его национализации по меньшей мере в размере $5,5 млрд. В начале 2018 года международная компания Kroll, которая проводила forensic audit «ПриватБанка», якобы это подтвердила.

Через суд «ПриватБанку» удалось арестовать активы экс-владельцев банка Игоря Коломойского и Боголюбова, а также указанных шести компаний на сумму более $2,5 млрд. Бизнесмен уточнил, что решение суда предусматривает заморозку всех его активов, а не только на $2,5 млрд. При этом суд обязал бывших владельцев «ПриватБанка» раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно участвуют в рассмотрении дела. По прогнозам Коломойского, рассмотрение Высоким судом Лондона дела по сути состоится не ранее 2020 года.

Фото – скриншот YouTube-канал KishkiNa