Коллектив «Радио Вести» прощается в прямом эфире со своими слушателями

"Лично я прекращаю сотрудничество с «Радио Вести» и также делают много моих коллег. По сути, это наши последние эфиры", - сказал ведущий Дмитрий Тузов.

Программный директор радиостанции Ирина Синченко отметила, что несмотря на то, что многие покидают «Радио Вести», оно все же продолжит работу, но в другом формате.

Отметим, что слушатели звонили в эфир и говорили свое мнение касательно сложившейся ситуации вокруг конфликта радиостанции с Нацсоветом.

Напомним, вчера, 23 февраля, регулятор лишил «Радио Вести» лицензии на вещание в Харькове. В этот же день стало известно, что трое топ-менеджеров покидают радиостанцию с 1 марта. По словам главы медиахолдинга «Вести Украина» Ольги Семченко, радиостанция переходит в режим лайт-вещания.

Ранее руководство радиостанции предупреждало своих сотрудников о возможных сокращениях в связи с тем, что пока неизвестно, продлит ли Нацсовет лицензию на вещание. На данный момент два суда запретили регулятору рассматривать вопрос о продлении лицензии. Также появлялась информация, что в декабре прошлого года сотрудников «Радио Вести» обязали написать заявления об увольнении с 28 февраля.