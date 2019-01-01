Количество радиостанций в киевской сети цифрового радио DAB+ выросло с 9 до 13

В киевской цифровой эфирной радиосети стандарта DAB+ вещает 13 радиостанций. Об этом пишут пользователи на профильных форумах. Ранее в сети вещало 9 радиостанций. Оператор цифрового радио DAB+ – государственный Концерн РРТ, расширил количество вещающих радиостанций около двух недель назад.

В киевской радиоцифре доступны следующие 13 радиовещателей: три радиостанции современной украинской музыки – «Радио Zemlya», «Країна ФМ» и «Промінь», разговорное «Украинское радио», разговорно-музыкальное «Бизнес радио», электронно-танцевальные Hype radio и DJFM, рок-станция Power FM, джазовое Old Fashioned Radio, культурологическое «Радио Культура», религиозное «Радио Мария», крымскотатарское «Радио Мейдан» и военно-патриотическое «Армия FM».

Напомним, киевское цифровое радио DAB+ – это пилотный проект Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Емкость цифровой сети составляет 14 радиостанций. В мае Нацсовет пролицензировал первые 9 радиостанций, в июле конкурс регулятора выиграли еще 4 радиостанции, в сентября Нацсовет выдал лицензии последней, 14-й, радиостанции – ею стало новосозданное информационное радио «Прямой FM». В радиостанции обещали начать вещание в ноябре-декабре.

Вещание в сети цифрового радио Киева стартовало в тестовом режиме 15 июня, изначально распространялся сигнал 9 радиостанций. Вещание должны обеспечить два передатчика на улицах Дорогожицкой и Саперно-Слободской. Пока работает только передатчик на улице Дорогожицкой, его мощность 2 кВт.

Чтобы слушать цифровое радио, киевлянам нужно обзавестись специальными приемниками стоимостью $50–80, слушателями цифрового радио могут стать также водители автомобилей со встроенными цифровыми приемниками. По данным Нацсовета, сегодня охват сети цифрового радио может составлять 20 тысяч авто.

В июне Нацсовет заказал у Госцентра радиочастот просчет частот для цифрового радио во Львове.