Пользователи на 1055% раз чаще делятся видео в Facebook, чем в YouTube: Quintly

Видео в Facebook все больше становится нативным и виральным (популярным и широко распространяемым) контентом для пользователей соцсети. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Quintly, сообщает AIN.UA.

Причин тому несколько: ролики в Facebook запускаются автоматически, они органично вписаны в ленту, пользователю при Share достаточно сделать один клик и др. Отметим, в рамках исследования сотрудники Quintly изучили более 6 млн постов от 162 тыс. пользователей.

На 53% исследуемых профайлах зашерено видео, то есть люди не просто смотрят видео в своей ленте, а и охотно делятся ими с друзьями, что добавляет роликам виральности. Имея для этого удобный инструмент (кнопка «Поделиться»), так называемый Share Rate (коэффициент Share) на Facebook на 1055% выше, чем на YouTube.

Кроме того, согласно исследованию, порядка 90% пользователей сами записывают видео, что легко делается после запуска прямых трансляций. Таким образом, в целом за последний год число создаваемых видео для Facebook выросло на 35%.

О том, почему Facebook так популярен среди украинцев, смотрите в сюжете «Сніданку з 1+1»:

Напомним, по данным YouTube, ежедневно пользователи по всему миру просматривают на видеохостинге около 1 млрд часов видео.

Фото: Максим Лисовой