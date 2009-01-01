Ко Дню независимости ТСН будет вещать из шести городов одновременно

24 августа впервые в истории независимой Украины главный выпуск новостей проведут сразу шесть ведущих из шести городов. Праздничный выпуск ТСН на телеканале «1+1» будет посвящен украинцам, которыми может гордиться страна.
В эту пятницу в 8:45 и 19:30 ведущие ТСН будут вещать из Киева (Лидия Таран), Мариуполя (Наталья Мосейчук), Полтавы (Соломия Витвицкая), Одессы (Маричка Падалко), Днепра (Юлия Бориско) и Львова (Святослав Гринчук).
Команда «Телевизионной службы новостей» заранее посетила все шесть городов и подготовила сюжеты об их жителях, которыми может гордиться вся Украина.
Перед праздничными выпусками 20 августа ТСН уже показала цикл сюжетов «Нас 42 миллиона» авторства Ольги Василевской.
«Я с детства смотрю "1+1", и четко помню, как меня взволновала социальная реклама "Нас 52 миллиона". Но когда увидела свежую статистику о том, что в 2018 году нас стало 42 миллиона, решила проанализировать, куда делось 10 миллионов украинцев, – комментирует Ольга Василевская. – Ежедневно мы говорим о сердечно-сосудистых заболеваниях, страшной экологии, войне, но это не так впечатляет. Я решила заставить задуматься каждого: куда пропадают тысячи украинцев ежедневно, и сколько нас будет через несколько десятков лет».
Отдельного внимания заслуживает визуальное оформление сюжетов, над которыми работали главный режиссер ТСН Алеся Коваленко и команда дизайнеров во главе с Миланой Оробченко.
«К созданию этого цикла мы подошли почти по канонам сериального производства – на его подготовку у нашей команды, от сбора и обработки статистической информации до поиска символьных локаций, съемок и постпродакшена, ушло несколько месяцев. В результате мы получили фактически уникальный спецпроект со вписанной в реальные локации инфографикой», – говорит Алеся Коваленко.