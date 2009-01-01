Ко Дню независимости ТСН будет вещать из шести городов одновременно

«Я с детства смотрю "1+1", и четко помню, как меня взволновала социальная реклама "Нас 52 миллиона". Но когда увидела свежую статистику о том, что в 2018 году нас стало 42 миллиона, решила проанализировать, куда делось 10 миллионов украинцев, – комментирует Ольга Василевская. – Ежедневно мы говорим о сердечно-сосудистых заболеваниях, страшной экологии, войне, но это не так впечатляет. Я решила заставить задуматься каждого: куда пропадают тысячи украинцев ежедневно, и сколько нас будет через несколько десятков лет».

Отдельного внимания заслуживает визуальное оформление сюжетов, над которыми работали главный режиссер ТСН Алеся Коваленко и команда дизайнеров во главе с Миланой Оробченко.

«К созданию этого цикла мы подошли почти по канонам сериального производства – на его подготовку у нашей команды, от сбора и обработки статистической информации до поиска символьных локаций, съемок и постпродакшена, ушло несколько месяцев. В результате мы получили фактически уникальный спецпроект со вписанной в реальные локации инфографикой», – говорит Алеся Коваленко.