ТЕЛЕКРИТИКА

Книга «Рейс» Сергея Лойко о крушении Boeing на Донбассе не выйдет в России

Бизнес

Российские издательства отказались издавать в России книгу фотожурналиста и писателя Сергея Лойко «Рейс», в центре сюжета которой крушение малайзийского «Боинга» на Донбассе в июне 2014 года. Об этом сам автор сообщил в своем Facebook.

"Книга просто супер! Прочитал на одном дыхании. Честно скажу, я не ожидал такой точности в деталях, достоверности описываемых событий <...> так как я — издатель, то первое ощущение после чтения книги — страшное отчаяние и беспомощность, что я не могу издать этот роман! Сережа, если бы у нас была своя сеть магазинов или какая-нибудь серьезная поддержка, я бы не испугался и непременно издал ваш роман, но я попросту не решаюсь", — процитировал Лойко ответ одного из издателей. Этот издатель также выразил надежду, что когда ситуация в РФ изменится, он обязательно издаст "замечательный честный роман-документ о нас и нашем времени".

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Сергей Лойко отправлял роман в еще одно издательство, где ему ответили, что "он совсем не годится для нашего портфеля — мы в принципе не издаем жанровых (остросюжетных) русских романов".Литературный агент писателя также отказала ему в сотрудничестве, объяснив это «сложным отношением» к роману.

"Понимаю, что ни «Аэропорт», ни тем более «Рейс» не будут изданы в России, пока люди боятся сказать или написать слово. Мои романы важны в первую очередь для людей в России, и они пробьются к ним рано или поздно через этот новый железный занавес", — заключил Лойко.

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