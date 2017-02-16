Книга «Рейс» Сергея Лойко о крушении Boeing на Донбассе не выйдет в России

Российские издательства отказались издавать в России книгу фотожурналиста и писателя Сергея Лойко «Рейс», в центре сюжета которой крушение малайзийского «Боинга» на Донбассе в июне 2014 года. Об этом сам автор сообщил в своем Facebook.

"Книга просто супер! Прочитал на одном дыхании. Честно скажу, я не ожидал такой точности в деталях, достоверности описываемых событий <...> так как я — издатель, то первое ощущение после чтения книги — страшное отчаяние и беспомощность, что я не могу издать этот роман! Сережа, если бы у нас была своя сеть магазинов или какая-нибудь серьезная поддержка, я бы не испугался и непременно издал ваш роман, но я попросту не решаюсь", — процитировал Лойко ответ одного из издателей. Этот издатель также выразил надежду, что когда ситуация в РФ изменится, он обязательно издаст "замечательный честный роман-документ о нас и нашем времени".