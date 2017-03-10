Книга американского журналиста с пустыми страницами стала бестселлером на Amazon

Книга сотрудника американского консервативного издания The Daily Wire Майкла Кноулса «Причины голосовать за демократов», которая состоит из 266 пустых страниц, стала бестселлером сайта Amazon, сообщает Lenta.ru.

По словам автора, когда он искал причины голосовать за демократов, изучал их программы по экономике, международным отношениям, национальной безопасности и гражданским правам. "Я понял, что лучше всего будет оставить страницы пустыми. Что замечательно в этой книге — можно прочесть ее от корки до корки за 15-20 секунд", — говорит Кноулс.

В аннотации к книге на Amazon указано, что это "наиболее тщательно исследованная и последовательная апология Демократической партии США".

Издание получило 4,4 балла из 5 в читательском рейтинге.