ТЕЛЕКРИТИКА

Клип от Shark Taxi: музыкальный ролик от крупнейшего такси Украины

Бизнес

(на правах рекламы)


Сюрпризы от одной из самых крупных компаний такси в Украине уже стали своеобразной традицией.

Впрочем, что еще можно ожидать от Shark - компании, которая стремительно завоевала рынок, выпустив фирменное мобильное приложение, не только позволившее заказать такси практически в любом городе страны, но и до сих пор остающимся самым удобным и “навороченным” среди аналогов?

На этот раз Шарк удивила… роликом. Компания решила не снимать обычную рекламу, а создала полноценное музыкальное видео. Здесь есть всё, чтобы поставить его в один ряд с клипами на TV: популярный Женя Дидур, запоминающийся трек, качающие биты… впрочем, лучше оцените его сами.

Что можно сказать? Блестяще, Shark Taxi. Будем ждать от вас новых сюрпризов.

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