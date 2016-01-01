Китайская Alibaba инвестирует $7,2 млрд в кино, СМИ и развлечения

Компания Alibaba Digital Media и Entertainment Group, которая является филиалом китайской Alibaba Group, фокусирующемся на индустрии развлечений и медиа, объявила о планах в течение ближайших трех лет инвестировать более 50 млрд юаней ($7,2 млрд) в эти направления, сообщает Reuters.

Как заявил новоназначенный глава совета директоров и главный исполнительный директор филиала Ю Йонгфу, он пришел на эту должность "не для того, чтобы играться".

Вместе с тем пока непонятно, включены ли в эти 50 млрд юаней ранее заявленные 10 млрд юаней на новые проекты компании.

Напомним, в октябре развлекательный бизнес Alibaba Group претерпел крупную реорганизацию. Тогда же и была создана Alibaba Digital Media и Entertainment Group, которую возглавил Йонгфу. Новая компания включается в себя киноиндустрию, Alibaba Pictures Group, сервис потокового видео Youku Tudou, старейшая англоязычная газета Гонконга South China Morning Post и другие развлекательные подразделения, связанные со спортом, играми, литературой, музыкой и цифровыми развлечениями.