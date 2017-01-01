Kiss FM узаконила уменьшение украиноязычной квоты в Днепре

Нацсовет по телевидению и радиовещанию на заседании 2 марта переоформила лицензию на вещание телерадиокомпании «Атолл» (эфирное, местное радиовещание с использованием частоты 106,8 МГц в Днепре, позывной Kiss FM) в связи с изменением программной концепции и местонахождения передатчика.
Теперь в программной концепции вещателя закреплена квота на украиноязычные песни в эфире в размере 25%, как для 2017-го, так и для 2018 года. Тогда как, согласно закону о квотах на украинский язык в радиоэфире, доля украиноязычных песен с 8 ноября 2016 года должна составлять не менее 25%, с 8 ноября 2017-го - 30%, еще через год - 35%. Однако для лицензиатов предусмотрено уменьшение квоты при смене программной концепции.
Вместе с тем доля песен на иностранных языках, которые являются официальными языками Евросоюза, в эфире телерадиокомпании должна составлять не менее 60%.
Напомним, в начале февраля регулятор оштрафовал за несоблюдение квот на украинский язык УК «Телевидение и радиовещание «Ютар» (Kiss FM). Сумма штрафа составила 215,6 тыс. грн.
О том, как введение квот повлияло на эфиры украинских радиостанций, можно посмотреть в сюжете «ТСН.Тиждень»:
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