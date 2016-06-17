Kiss FM и «Шансон» получили штрафы за недостаточное количество украинских песен

Нацсовет по телевидению и радиовещанию по результатам внеплановых проверок радиостанций относительно соблюдения ими квот на украинский язык оштрафовала, кроме «Радио Вести», еще семь вещателей.

Как сообщает пресс-служба регулятора, речь идет о УК «Телевидение и радиовещание «Ютар» (Kiss FM), телерадиокомпаниях «Шансон» (радио «Шансон»), «Ирта» («ИРТА»), «Маяк» («ля», «до», «соль», «ми», «соль»), «Скифия» («Европа Плюс Днепр»), ООО «Радио «Новая волна» (М FM), телерадиокомпании «Симон» («Радио сто шесть и шесть»).

Согласно результатам проверки, в эфире Kiss FM (Киев) 9 ноября 2016 года доля песен на государственном языке в течение суток составляла 22% (при норме 25%), в промежутках времени с 07:00 до 14:00 - 24%, с 15:00 до 22:00 - 22,5%. Радио«Шансон» (Киев) 8 ноября, когда проводился мониторинг, транслировало 21,1% песен на украинском языке.

Доля песен на государственном языке в течение суток в эфире радио «ИРТА» (Луганск) 11 ноября составляла 14,4%, а в период с 07:00 до 14:00 - 24,49%.Телерадиокомпания «Маяк» (Александрия Кировоградской области) 17 ноября транслировало лишь 6% песен на украинском языке, 9% - с 07:00 до 14:00, 4% - с 15:00 до 22:00. У радиостанции «Европа Плюс Днепр» (Новомосковска Днепропетровской обл.)15 ноября в эфире было 16,36% украинских песен, у М FM (Харьков) 9 ноября в промежутке времени с 15:00 до 22:00 - 3%, а у «Радио сто шесть и шесть» (Харьков)14 ноября - 14,2% в течение суток и 23% - с 07:00 до 14:00, 22,1% - с 15:00 до 22:00.

Размер штрафа для радиостанций составляет 5% от лицензионного сбора. Таким образом, Kiss FM оштрафовано на 215,6 тыс. грн, «Шансон» - на 125,726 тыс. грн, «ИРТА» - на 25,864 тыс. грн, телерадиокомпания «Маяк» - на чуть более 4 тыс. грн, «Европа Плюс Днепр» - на 33,6 тыс. грн, М FM - на 36,36 тыс. грн, а «Радио сто шесть и шесть» - 37,8 тыс. грн.

Напомним, на сегодняшнем заседании регулятор также оштрафовал «Радио Вести» за несоблюдение языковых квот на ведение программ на государственном языке. Сумма штрафа составила 39,6 тыс. грн. По словам генерального продюсера радиостанции Виталия Докаленко, Нацсовет исполняет функции карательного органа.

О том, как введение квот повлияло на эфиры украинских радиостанций, можно посмотреть в сюжете «ТСН.Тиждень»: