Киселев, Ганапольский и Семенов покинули NewsOne и запускают новый проект

Об этом Семенов написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня 9 января я закончил работу на NewsOne. Вместе с Матвеем Ганапольским и Евгением Киселевым мы приступаем к новому проекту и, как надеюсь, открываем новую страницу медиа-истории страны", - сообщил он.

В комментарии «Телекритики» Матвей Ганапольский отказался комментировать причины ухода и подробности нового проекта, а Евгений Киселев сказал, что единственной причиной ухода с NewsOne является переход на новый проект, "о котором еще рано говорить".

Семенов начал работу генпродюсером NewsOne в январе 2015 года. Матвей Ганапольский и Евгений Киселев начали работать на телеканале в прошлом году.