Киселев, Ганапольский и Семенов перешли работать на «Тонис»

Об этом «Телекритике» сообщил Евгений Киселев.

"Я буду ведущим на телеканале, ни на какие руководящие должности я не претендую. Добровольным советником готов быть, если мои советы помогут коллегам", – сказал Киселев.

В январе Киселев, Ганапольский и Семенов покинули телеканал NewsOne. «Телекритика» писала, что существует версия, согласно которой они идут работать именно на телеканал «Тонис». Евгений Кислев также ранее отмечал, что больше не будет вести ток-шоу.

Как известно, в апреле 2016 года Евгений Киселев покинул телеканал «Интер», где вел ток-шоу «Черное зеркало». Позже канал «112 Украина» сообщил, что начинает сотрудничество с телеведущим. 24 апреля впервые в эфир должна была выйти его программа «Вечерний прайм», однако этого не произошло. В августе журналист стал ведущим программы «Большое интервью» на телеканале NewsOne.

В начале этого года появилась информация, что телеканал «Тонис» покупает команда Порошенко через экс-регионала.

Весной прошлого года телеканал «Тонис» выкупил сам у себя 80% долю компании, остальные 10% находятся у директора Александра Бутко и еще по 2% – у пятерых представителей менеджмента. В соответствии с украинским законодательством телеканал должен в течение года продать выкупленную у предыдущего владельца долю. Таким образом, канал начал искать нового владельца.

Напомним, телеканал «Тонис» сменил собственника в 2011 году. Тогда им называли Александра Януковича, хотя в компании «Мако», которой владеет сын экс-президента, неоднократно этот факт опровергали.

Экс-собственник «Тониса» Владимир Костерин летом 2014-го заявлял, что «отдать» канал его заставили представители прошлой власти в обмен на закрытие криминальных дел его бизнес-партнеров.

Фото: IMR