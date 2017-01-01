Кировоградская область может первой остаться без аналогового вещания

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания проведет в Кировоградской области эксперимент в рамках перехода страны на цифровое вещание, чтобы проверить готова ли Украина полностью отказаться от аналогового вещания, сообщает пресс-служба 1+1 медіа.

Кировоградская область выбрана в связи с тем, что она не является приграничной, имеет идеальное поле для экспериментов, поскольку на ее территории присутствуют различные слои населения, и проблемный рельеф. Однако проведение эксперимента сначала должны одобрить на уровне правительственной комиссии, которая занимается переходом с аналога на цифру. Также рассматривались варианты провести этот эксперимент в Киевской и Житомирской областях.

"Не начав, мы никогда не поймем. То есть сейчас мы столкнулись с Кировоградской областью и начинаем определять эти зоны. Покрытие, которое нам предоставляет УГЦР, не уступает аналоговому покрытию. Чем раньше мы начнем, тем быстрее этот вопрос будет закрыт", − говорит член регулятора Александр Ильяшенко.

Вместе с тем в Нацсовете признают, что поскольку замеры контрольные, а официальные по новой методике еще никто не проводил, то имеющиеся данные не могут быть на 100% объективными и соответствовать действительности. Практические эксперименты позволят понять насколько на самом деле различаются цифры.

По словам генерального директора Кировоградской ОГТРК Вадима Мурованого, даже при наличии специального септоп-бокса, только 40% населения территории имеет возможность принимать цифровой сигнал. Тогда как аналоговое покрытие составляет 70%. Оно, хоть и несовершенно, но даже с препятствиями ловит сигнал, в отличие от цифрового, который не проникает к потребителю через рельефную особенность отдельных населенных пунктов.

Также эксперимент может продемонстрировать дополнительную социальную проблему − недостаточное наличие соответствующего оборудования у жителей региона. На Кировоградщине отмечают, что к 2015 году социально незащищенному населению было передано более 21 тыс. септоп-боксов, часть из которых так и не была использована по назначению.

Власти области должны установить, какое количество септоп-боксов необходимо и как их закупить. Параллельно будет проводиться регионально-информационная кампания для населения с разъяснением как переходить на цифровое телевидение.

Напомним, в январе глава Нацсовета Юрий Артеменко сообщал, что весной в Украине будет проведен эксперимент в рамках перехода страны на цифровое вещание - отключить в одной из областей аналоговое вещание. По его словам, такой областью может оказаться Киевская или Житомирская.

Напомним, отключение аналогового вещания в Украине запланировано на 30 июня 2017 года.

Фото: Максим Лисовой