Кинотеатры США покажут фильм «1984», протестуя против Трампа

Около 90 американских и канадских кинотеатров присоединились к акции протеста против политики президента США Дональда Трампа, в рамках которой запланирован показ фильма «1984» по роману-антиутопии Джорджа Оруэлла, сообщает ZN.UA

Акция пройдет 4 апреля – день, когда главный герой произведения Уинстон Смит сделал первую запись в своем дневнике.

"Описанный Оруэллом портрет правительства, фабрикующего собственные факты, требующего полного повиновения, демонизирующего иностранных врагов, еще никогда не был столь актуальным", - говорят организаторы акции.

Напомним, в фильме снялись актеры Джон Херт, Ричард Бертон, Сюзанна Хэмилтон, Сирил Кьюсак. А режиссером выступил Майкл Рэдфорд.