Кинотеатры США покажут фильм «1984», протестуя против Трампа

Около 90 американских и канадских кинотеатров присоединились к акции протеста против политики президента США Дональда Трампа, в рамках которой запланирован показ фильма «1984» по роману-антиутопии Джорджа Оруэлла, сообщает ZN.UA
Акция пройдет 4 апреля – день, когда главный герой произведения Уинстон Смит сделал первую запись в своем дневнике.
"Описанный Оруэллом портрет правительства, фабрикующего собственные факты, требующего полного повиновения, демонизирующего иностранных врагов, еще никогда не был столь актуальным", - говорят организаторы акции.
Напомним, в фильме снялись актеры Джон Херт, Ричард Бертон, Сюзанна Хэмилтон, Сирил Кьюсак. А режиссером выступил Майкл Рэдфорд.
Статьи по теме
- «Радио Вести» попросило поддержки у Дональда Трампа
- Фотограф Обамы оригинально троллит Трампа в Instagram
- Reuters дало наставления сотрудникам по работе с администрацией Трампа
- Главный советник Трампа посоветовал СМИ «помалкивать и просто слушать»
- В новом клипе Moby намекнул Трампу, что его ожидает украинский Майдан