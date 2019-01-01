Кинотеатры не хотят показывать фильм, победивший на Венецианском фестивале

В свежем интервью Variety Куарон поделился предысторией фильма и познакомил журналистов со своей няней, которая вдохновила его к созданию ленты. Но киноиндустрия – это не одни лишь лютики-цветочки: даже если за твоими плечами такие фильмы, как «Гравитация» и третья часть «Гарри Поттера», не факт, что кинотеатры будут драться за возможность показать твою автобиографическую новинку.

Как известно, глобальным дистрибьютором «Рима» выступает VOD-сервис Netflix. Но сам режиссер уверен, что его новый черно-белый фильм необходимо смотреть на большом экране. При этом Netflix пока не имеет точных планов относительно такого формата выпуска ленты – ни в глобальном масштабе, ни в США, где премьера фильма должна состояться 14 декабря.