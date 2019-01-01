Кинотеатры не хотят показывать фильм, победивший на Венецианском фестивале

Режиссер Альфонсо Куарон, снявший фильм «Рим» (Roma), который получил «Золотого льва» в Венеции, рассказал о проблемах с театральным релизом ленты.
В свежем интервью Variety Куарон поделился предысторией фильма и познакомил журналистов со своей няней, которая вдохновила его к созданию ленты. Но киноиндустрия – это не одни лишь лютики-цветочки: даже если за твоими плечами такие фильмы, как «Гравитация» и третья часть «Гарри Поттера», не факт, что кинотеатры будут драться за возможность показать твою автобиографическую новинку.
Как известно, глобальным дистрибьютором «Рима» выступает VOD-сервис Netflix. Но сам режиссер уверен, что его новый черно-белый фильм необходимо смотреть на большом экране. При этом Netflix пока не имеет точных планов относительно такого формата выпуска ленты – ни в глобальном масштабе, ни в США, где премьера фильма должна состояться 14 декабря.
«На сегодняшний день ни одна из основных сетей кинотеатров не готова выпустить фильм. Imax отказалась от прямых комментариев, но ее представители намекнули, что политика компании – уважать приоритет эксклюзивных театральных релизов», – пишет издание.
Но Куарон не теряет надежды. «На сегодняшний день [Netflix] выполнила все свои обязательства, и даже больше, чем обещала», – говорит режиссер. Он подчеркивает, что фильмом активно интересовались за рубежом, и что именно стриминговый сервис может обеспечить его максимально широкий показ.
Напомним, что на днях ассоциация швейцарских кабельных операторов Quickline вступила в фазу активного сотрудничества со стриминговым сервисом Netflix.
Фото: Getty Images