ТЕЛЕКРИТИКА

Киностудия Довженко и «Укранимафильм» будут приватизированы

Бизнес

Государство хочет передать Киностудию художественных фильмов им. А. Довженко в частные руки. Как сообщает УНН, об этом свидетельствует перечень государственных предприятий, выставленных для приватизации в 2017-2020 годах.

Кроме нее, в списке также значатся Украинская студия хроникально-документальных фильмов и Украинская киностудия анимационных фильмов («Укранимафильм»).

В общем списке, обнародованном Минэкономразвития и торговли, указано более 3,4 тыс. госпредприятий, которые распределены по соответствующим группам. А именно по тем, которые рекомендуется оставить в собственности государства, ликвидировать, передать в концессию и те, которые подлежат приватизации в 2017-2020 годах.

"Разработанная концепция является основой дальнейшего реформирования сферы управления государственной собственностью и одним из обязательств, которые Украина взяла на себя в рамках договоренностей с Международным валютным фондом", – объясняют в ведомстве.

Фото: Facebook-страница Киностудии Довженко

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