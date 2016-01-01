Кинопортал My-Hit поднялся в рейтинге популярных сайтов после закрытия Ex.ua и FS

В январе в рейтинге популярных среди украинцев сайтов по-прежнему лидируют Google, «ВКонтакте» и Youtube. Об этом свидетельствуют данные интернет-исследования Kantar TNS CMeter.

Также в первую пятерку вошли Mail.ru и Yandex.ua.

"Интересно, что между двумя погодными ресурсами Sinoptik.ua и Gismeteo.ua разница в 6 пунктов и более 10% охвата", - отмечают в Kantar TNS. Сайты занимают 13-е и 20-е места соответственно.

Кроме того, согласно исследованию, закрытие в декабре прошлого года видеохранилища Ex.ua и онлайн-кинотеатра Fs.to позволили кинопорталу My-hit.org подняться на 21-ю позицию. А закрывает топ-25 сайт по поиску работы Work.ua.

Полный топ-25 выглядит следующим образом: